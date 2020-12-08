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Akrep dizisinde Şahin karakterine Taha Baran Özbek hayat veriyor

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Akrep dizisinde Şahin karakterini kimin canlandıracağı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şahin karakterine genç oyuncu Taha Baran Özbek hayat vermektedir.

08 Aralık 2020 Salı 23:35
Akrep dizisinde Şahin karakterine Taha Baran Özbek hayat veriyor
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Star TV ekranlarında 11 Aralık tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya ve Demet Akbağ gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizide yer alan Şahin karakterine ise Taha Baran Özbek hayat vermektedir.

Akrep Dizisi Şahin Kimdir?

Dizinin fragmanından görüldüğü kadarı ile oldukça ailesine düşkün olduğu anlaşılan Şahin karakteri hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Taha Baran Özbek Kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Taha Baran Özbek Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır. Birkaç senedir oyunculuk yapan Özbek, televizyona hızlı bir giriş yapmıştır. Genç oyuncu ilk olarak Dip dizisinde rol almıştır. Instagram kullanıcı adı @barantaha olan Özbek’in 47 bin takipçisi bulunmaktadır.

Taha Baran Özbek’in Rol Aldığı Yapımlar

Akrep

Kırmızı Oda

Azize

Bizim Hikaye

Bir Litre Gözyaşı

Dip

 

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:35
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Anahtar Kelimeler:
AkrepşahinTahabaranözbek
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