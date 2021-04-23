İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Akrep dizisinde Fikret karakterini Bekir Aksoy canlandırıyor

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Akrep dizisinde Fikret karakterini Bekir Aksoy canlandırıyor haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 23 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 20:03
Akrep dizisinde Fikret karakterini Bekir Aksoy canlandırıyor
Takip Et:

Akrep Dizisindeki Fikret Karakterini Kim Canlandırıyor? Bekir Aksoy Kimdir?

Herkes Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Akrep dizisinin Fikret karakterinin kim olduğunu merakla araştırıyor.

Akrep dizisinin başrolünde Demet Akbağ’ın olduğu dizi ilk bölümlerini seyircileriyle buluşturdu. Dizi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerek reyting yarışında rakiplerine zorluk yaşatacak gibi duruyor.

Dizideki karakterlerin kendilerine ait has bir hikayesi, geçmişi ve sırları bulunuyor. Akrep dizisinin en dikkat çeken karakteri ise Fikret karakteridir.

Fikret karakteri usta oyuncu Bekir Aksoy tarafından canlandırılıyor. Fikret karakteri dizinin olay örgüsünde çok önemli bir yerde duruyor. Ve bazı konularda da kilit isim olma özelliğini taşıyor.

Fikret karakteri Bena(Başak Daşman) ile evli bir karakter olarak ekranlara geliyor. Ancak aynı zamanda dizinin ana karakteri olan Ferda(Evrim Alasya) ile yasak bir aşk yaşamaktadır.

Ferda ile olan ilişkisinin yanı sıra evliliğinde ve evliliğinin vermiş olduğu lüks hayatından da geri kalmak istemiyor. Bundan dolayı kendi iç dünyasıyla beraber hayatında da çelişkiler yaşıyor.

Fikret karakteri dizide yaptığı şeylerden dolayı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle de kadın izleyicilerin büyük tepkilerine neden oluyor.

Fikret karakteri ilerleyen bölümlerde yapacağı şeylerden dolayı çok fazla tepki alacağa benziyor. Genellikle Fikret gibi dizi karakterleri kadın izleyiciler tarafından pekte sevilmiyor.

Ferda ile yaşadığı yasak aşk ile ve aynı anda korumaya çalışması Fikret’in bazı şeylerden vazgeçemeyen birisi olduğunu gösteriyor. Fikret’in ilerleyen bölümlerde yapacağı seçimler ise herkes tarafından merakla bekleniyor.

Bekir Aksoy Kimdir?

Herkes Akrep dizisi karakteri olan Fikret’i canlandıran isim olan Bekir Aksoy’un kim olduğunu merakla araştırıyor.

Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Oyuncu 52 yaşında olmasına rağmen halen genç göstermektedir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde almıştır.

İlk tiyatro rolü ise Damdaki Kemancı olmuştur. Yıllar boyunca yeteneğini kullanarak, pek çok tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde rol almıştır.

Bekir Aksoy Hangi Dizilerde Oynadı?

1993 yılında TRT’de yayınlanan Yaz Evi dizisiyle dizi hayatına atıldı. Çiçek Taksi, Doktorlar, Böyle Mi Olacaktı, Türk Malı ve Yahşi Cazibe dizileri, Bekir Aksoy’un rol aldığı diğer reyting rekortmeni diziler arasında yer almıştır.

Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi, Abdülhamit Düşerken, Bir Demet Yerli Film adlı yapımlar da sanatçının rol aldığı filmler arasında yer almaktadır.

Bekir Aksoy Evli Mi?

Herkesin merak ettiği konular arasında da yakışıklı ve yetenekli oyuncu Bekir Aksoy’un medeni durumudur.

Bekir Aksoy özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih etmektedir.

Hayatında toplam 2 evlilik yapan oyuncunun ilk eşi Seda Çevuşoğlu olmuştur. Seda Çavuşoğlu’yla 2013 yılında evlenmiş ve 2019 yılında boşanmıştır.

Bekir Aksoy ikinci evliliğini 2019 yılında oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile yapmıştır.

Oyuncunun her iki evliliğinden 1 çocuğu vardır. Toplamda 2 çocuk babasıdır.

Oyuncunun gerçek adı ise Bekir Sıtkı Aksoy’dur. 52 yaşında olan oyuncunun boyu 1.87 cm kilosu ise 80’dir. Bekir Askoy’un burcu ise Balık burcudur.




Son Güncelleme: 23.04.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bekir Aksoy HayatıDemet AkbağStar TvDiziAkrepAkrep Dizisi Fikret KarakteriBekir Aksoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı

Popüler Haberler

Akrep dizisinde Fikret karakterini Bekir Aksoy canlandırıyor
Seni Çok Bekledim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Seni Çok Bekledim dizisinde Kadir karakterine Özcan Deniz hayat veriyor
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman'ın yer aldığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisinde Mihre karakterini Lila Gürmen canlandırıyor
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş doğum tarihi
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Kırmızı oda dizisinde rol alan Melisa Sözen (Alya) dizide neden yok? Diziden ayrıldı mı?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
İnstagram keşfet bölümüne nasıl düşülür?
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kasımpaşa Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa 0 - 1 Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı!
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim seti hangi ilde?
Ramo dizisi Hamza kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Hanedar nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar Civan karakterini kim canlandırıyor? Emre Törün kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Erol karakteri kimdir? İlhan Şen nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisi Aylin karakteri kimdir? Didem İnselel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.