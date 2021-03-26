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Akrep dizisinde Ece karakterini Ahsen Türkyılmaz canlandırıyor

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Akrep dizisinde Ece karakterini Ahsen Türkyılmaz canlandırıyor ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Akrep dizisinde Ece karakterini Ahsen Türkyılmaz canlandırıyor hakkındaki güncel bilgileri 26 Mart 2021 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisinde Ece karakterini Ahsen Türkyılmaz canlandırıyor
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 26.03.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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