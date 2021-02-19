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Akrep dizisinde Ece karakterine Ahsen Türkyılmaz hayat veriyor

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Akrep dizisinde Ece karakterine Ahsen Türkyılmaz hayat veriyor konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 19 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 20:06
Akrep dizisinde Ece karakterine Ahsen Türkyılmaz hayat veriyor
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 19.02.2021 20:06
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Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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