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Akrep dizisinde Avukat Ayşem karakterine Beril Pozam hayat veriyor

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Akrep dizisinde Avukat Ayşem karakterine Beril Pozam hayat veriyor haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Akrep dizisinde Avukat Ayşem karakterine Beril Pozam hayat veriyor haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:49
Akrep dizisinde Avukat Ayşem karakterine Beril Pozam hayat veriyor
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep, sezona iddialı bir giriş yaptı. Başarılı oyuncu kadrosu ile ilk bölümünden itibaren dikkat çekmeyi başaran dizinin çok konuşulan isimlerinden biri olan Avukat Ayşem’in dizideki rolü ve karakteri kimin canlandırdığı araştırılmaya başlandı.

Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir?

Ferda, annesi tarafından çocuk yaşta terk edildikten sonra yıllarca annesi Perihan’dan intikam almak için plan yapar. Ferda’nın en büyük isteği annesinin her şeyine sahip olmaktır. Annesi Perihan Hanım’ın konağına gittiğinde evden kovulan Ferda, hapishaneye düşer. Avukat Ayşem ise onu hapishaneden kurtarmak için mücadele eder. Ferda’yı dinleyen Ayşem, duydukları karşısında donakalır. Aldığı bilgiler ile Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için büyük çaba sarf edecektir.

Beril Pozam kimdir?

Akrep dizisinde Avukat Ayşem karakterine Beril Pozam hayat vermektedir. Başarılı oyuncu 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sahne teknisyeni ve tiyatro oyuncusu olan Pozam daha önce Afili Aşk dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:49
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Anahtar Kelimeler:
FerdaBeril PozamAvukat AyşemStar TvAkrep
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