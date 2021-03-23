Akrep dizisi yeni bölüm var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep 16. yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Star TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden Akrep’in yeni bölümü ile ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya’nın olduğu akrep dizisinin 16. Bölümünün ekranlarda yer alıp almayacağı merak edilirken kanaldan yapılan açıklamalar ile dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı.

1441 Productions tarafından yapımcılığı üstlenilen Akrep dizisinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstlenirken dizinin 16. Bölümünün 25 Mart 2021 tarihinde neden yayınlanmayacağı merak edilmeye devam ediyor. STAR Tv tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Akrep dizisi yerine Canavar Arabalar filminin yayınlanacağı belirtildi.

Akrep son bölümde yaşananlar

Ferda’nın delil yetersizliği ile serbest kaldığı son bölümde Ayşem’le eve dönen Ferda, Ahmet ile karşılaşır. Sabrı tükenmek üzere olan Ahmet, Ferda’ya kızının yerini söylemek üzere 24 saat süre verir. Fikret’in ani ölümünden şüphelenen Perihan Ferda’yı şüpheli olarak görür.

Merve’yi geri kazanmak için çabalayan Ferda, Duru ile buluşarak Merve’yi köşkten kovması için işbirliği teklifinde bulunur.

Aras ise bu sırada İpek’i görmek üzere köşke gider. Duru ile Hakan arasında ki tartışmayı gören Aras Hakan’ın üzerine yürür. Şahin, Aras’ın eve gelmesine tepki gösterirken Aras’ın karşılık vermesi olayları büyük bir kavgaya dönüştürür. Abisi ve Şahin arasında kalan İpek ise çok üzülür. Perihan ise yaşananlar sonrasında Aras’a ona ve Ferda’ya hayatı zindan edeceğini söyleyerek tehditler savurur.