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Akrep dizisi yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Akrep dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlandı?

Star TV’nin yeni projesi Akrep, izleyiciyle bulaşmaya hazırlanıyor. Kadrosunda, Demet Akbağ, Evrim Alasya gibi isimleri barındıran dizi, Star TV’de ekranlara gelecek. Peki, dizi hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

11 Aralık 2020 Cuma 19:43
Akrep dizisi yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Akrep dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlandı?
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Star TV’nin yeni dizisi Akrep, seyirciyle buluşma heyecanı yaşıyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı dizi, dram türüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Dizi, Demet Akbağ’nın canlandırdığı Perihan Emgen karakterinin, kızlarıyla, torunlarıyla geçen hayatını ele almaktadır. Ancak bir gece karakoldan gelen telefon, herkesin hayatını tersine çevirir.

 

Oyuncu kadrosunda, Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül’ün yer aldığı dizi, Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

 

11 Aralık Cuma günü saat 20:00’de ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizi, Star TV’den yayınlanacak.

 

Diziyle ilgili merak edilen sorulardan bir tanesi de, yabancı bir yapımdan uyarlama olup olmadığı. Star TV’de ekranlara gelecek Akrep dizisi, herhangi bir yabancı dizinin uyarlaması değil.



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:43
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Anahtar Kelimeler:
Star TvAkrep DizisiDemet AkbağEvrim Alasya
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