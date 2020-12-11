Akrep dizisi yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Akrep dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlandı?

Star TV’nin yeni dizisi Akrep, seyirciyle buluşma heyecanı yaşıyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı dizi, dram türüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Dizi, Demet Akbağ’nın canlandırdığı Perihan Emgen karakterinin, kızlarıyla, torunlarıyla geçen hayatını ele almaktadır. Ancak bir gece karakoldan gelen telefon, herkesin hayatını tersine çevirir.

Oyuncu kadrosunda, Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül’ün yer aldığı dizi, Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

11 Aralık Cuma günü saat 20:00’de ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizi, Star TV’den yayınlanacak.

Diziyle ilgili merak edilen sorulardan bir tanesi de, yabancı bir yapımdan uyarlama olup olmadığı. Star TV’de ekranlara gelecek Akrep dizisi, herhangi bir yabancı dizinin uyarlaması değil.