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Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi merak edilmeye devam ediyor. Dizi severler, Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? sorularını araştırmaya devam ediyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 23:33
Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
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Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümü ile büyük ilgi toplayan Akrep dizisi merak ediliyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya’nın olduğu Akrep dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.

Akrep dizisi oyuncuları

Akrep dizisi oyuncuları ekranların tanınan isimlerinden oluşuyor. Buna göre; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz dizinin oyuncuları arasında yer alıyor.

Akrep dizisi konusu

Perihan Emgen, yıllarca tınakları ile kazıyarak kurduğu zengin, konforlu ve rahat hayatını yaşamaktadır. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hayatları tepe taklak olan Perihan Emgen’in kızı Bena öldürülmüştür. Hapse atılan Ferda ise genç avukatına Bena’yı neden öldürdüğünü anlatmaktadır. Zor şartlar altında yaşadığı mahallede kuaför dükkanı açan Ferda’nı asıl amacı ise Perihan’ın mal varlığına çökmektir.

Akrep dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Dizinin çekimlerine pandemi sürecinde devam edilirken geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile merak uyandırdı. 3. Bölümü yayınlanacak olan Akrep dizisi Cuma akşamı Star TV ekranlarında.

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 23:33
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Star TvAkrep DizisiKonusuYeni BölümTarihOyuncular
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