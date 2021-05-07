İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir hakkında bilgiler

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir hakkında bilgiler haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 7 Mayıs 2021 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 20:00
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir hakkında bilgiler
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yeni sezon dizileri arasında en iddialı yapımlardan bir tanesi olan Akrep dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu Akrep dizisinde son zamanlarda en merak edilen isim Selma karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir oldu.

Akrep dizisi Selma kimdir?

Akrep dizisinde Selma karakteri diziye yeni katılan birisidir. Selma karakteri hakkında detaylı bilgi paylaşılmasa da Selma’nın Fikret ve Ferda’nın aralarında ki bağı etkileyecek birisi olacağı düşünülmektedir.

Bestemsu Özdemir kimdir?

22 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 1.73 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa ilgi duyan ve eğitim alan Özdemir pek çok yapımda görev almıştır. İlk defa 2012 yılında Sakarya Fırat dizisinde Melike karakteriyle kamera karşısına geçen Özdemir daha sonrasında sinema filmlerinde görev almıştır. Sakarya Fırat dizisi sonrasında Baba Nerdesin Kayboldum, Dünyanın En Güzel Kokusu2 ve Biz Size Döneriz filmlerinde görev almıştır.

Bestemsu Özdemir görev aldığı yapımlar

2019 – Güvercin (İpek)

2018 – Ege’nin Hamsisi

2017 – Meryem (Beliz)

2017 – Kırlangıç Fırtınası

2016 – İçerde

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan)

2012 – Araf Zamanı

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent)

Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Özdemir’in 410 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medya hesabında 230 paylaşımı bulunan Özdemir fotoğrafları ile pek çok kişinin dikkatini çekmektedir.

Bestemsu Özdemir’in sevgilisi kimdir?

Aşk hayatı ile pek çok kişinin merak ettiği oyunculardan bir tanesi olan BEstemsu Özdemir’in adı son günlerde Ümit İbrahim Kantarcı ile anılsa da ikiliden açıklama yapılmamıştır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bertemsu özdemir KimdirSelmaStar TvAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle
Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle
Acemi Anneler dizi ismi neden değişti, neden Anneler oldu?
Acemi Anneler dizi ismi neden değişti, neden Anneler oldu?
FOX Savaşçı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Savaşçı dizisine 6 yeni isim
FOX Savaşçı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Savaşçı dizisine 6 yeni isim
Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?
Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?
WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?
WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Arka Sokaklar 589. bölüm Kanal D canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Arka Sokaklar 589. bölüm Kanal D canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizisi konusu ve çekim yeri
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in yer aldığı diziler
Akrep dizisinde Hizmetçi karakterini Demet Gül canlandırıyor
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Büşra Develi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir hakkında bilgiler
ATV yeni dizisi Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı çekim mekanları belli oldu
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar nerelidir?
Akıncı dizisindeki Komiser Cüneyt karakteri Kimdir? Yılmaz Bayraktar dizideki rolü ve hayatı
7 Mayıs 2021 Cuma Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 7 Mayıs 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı?
TFF'den Şaşırtan Karar Geldi. Gerçekler Ortaya Çıkıyor
Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır, nasıl kullanılır? 2021 Tarım kredisi şartları nelerdir?
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları 355 TL intibak ödemesi onaylandı mı? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?
Sol Yanım Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Bulgaristan asgari ücreti ne kadar? 2021
Ramo dizisindeki Taner karakteri Kimdir? Bora Cengiz dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar dizisi Civan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Emre Törün kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Mazhar karakteri kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey (Sifu Salman Ataş) kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.