İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler

12 Şubat 2021 tarihli Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 12 Cuma günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 20:00
Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yeni sezon dizileri arasında en iddialı yapımlardan bir tanesi olan Akrep dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu Akrep dizisinde son zamanlarda en merak edilen isim Selma karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir oldu.

Akrep dizisi Selma kimdir?

Akrep dizisinde Selma karakteri diziye yeni katılan birisidir. Selma karakteri hakkında detaylı bilgi paylaşılmasa da Selma’nın Fikret ve Ferda’nın aralarında ki bağı etkileyecek birisi olacağı düşünülmektedir.

Bestemsu Özdemir kimdir?

22 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 1.73 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa ilgi duyan ve eğitim alan Özdemir pek çok yapımda görev almıştır. İlk defa 2012 yılında Sakarya Fırat dizisinde Melike karakteriyle kamera karşısına geçen Özdemir daha sonrasında sinema filmlerinde görev almıştır. Sakarya Fırat dizisi sonrasında Baba Nerdesin Kayboldum, Dünyanın En Güzel Kokusu2 ve Biz Size Döneriz filmlerinde görev almıştır.

Bestemsu Özdemir görev aldığı yapımlar

2019 – Güvercin (İpek)

2018 – Ege’nin Hamsisi

2017 – Meryem (Beliz)

2017 – Kırlangıç Fırtınası

2016 – İçerde

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan)

2012 – Araf Zamanı

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent)

Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Özdemir’in 410 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medya hesabında 230 paylaşımı bulunan Özdemir fotoğrafları ile pek çok kişinin dikkatini çekmektedir.

Bestemsu Özdemir’in sevgilisi kimdir?

Aşk hayatı ile pek çok kişinin merak ettiği oyunculardan bir tanesi olan BEstemsu Özdemir’in adı son günlerde Ümit İbrahim Kantarcı ile anılsa da ikiliden açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bertemsu özdemir KimdirSelmaStar TvAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Sekreter karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisinin Hizmetçi'si Demet Gül'ün hayat hikayesi!
Akıncı dizisinde Nergis karakterini Büşra Develi canlandırıyor
Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı dizi çekim yeri ve mekanları
Seni Çok Bekledim Erol kimdir? İlhan Şen gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Son Yaz dizisinde Naz karakterine Yasemin Yazıcı hayat veriyor
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim seti hangi ilde?
Uğurkan Erez Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok?
Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, itiraz süresi ne kadar?
Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşındadır?
KYK borçların faizlerinin silinmesi için kapsamlı bir kanun teklifi
Lise Mezunu Subay adayı öğrenci alımı şartları ve başvuru tarihleri
Akıncı Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu yaşı, boyu, sevgilisi
Arka Sokaklar dizisi Civan karakteri kimdir? Emre Törün kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit karakteri kimdir? Sevi Demirçivi kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Şebo karakteri kimdir?
Ramo dizisi Mazhar karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Yılmaz Ak kimdir?
Ramo dizisi Taner karakteri kimdir? Bora Cengiz'in hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.