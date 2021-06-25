İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Akrep dizisi Selma (Bestemsu Özdemir) kimdir?

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Akrep dizisi Selma (Bestemsu Özdemir) kimdir? haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 25-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 20:00
Akrep dizisi Selma (Bestemsu Özdemir) kimdir?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yeni sezon dizileri arasında en iddialı yapımlardan bir tanesi olan Akrep dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu Akrep dizisinde son zamanlarda en merak edilen isim Selma karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir oldu.

Akrep dizisi Selma kimdir?

Akrep dizisinde Selma karakteri diziye yeni katılan birisidir. Selma karakteri hakkında detaylı bilgi paylaşılmasa da Selma’nın Fikret ve Ferda’nın aralarında ki bağı etkileyecek birisi olacağı düşünülmektedir.

Bestemsu Özdemir kimdir?

22 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 1.73 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa ilgi duyan ve eğitim alan Özdemir pek çok yapımda görev almıştır. İlk defa 2012 yılında Sakarya Fırat dizisinde Melike karakteriyle kamera karşısına geçen Özdemir daha sonrasında sinema filmlerinde görev almıştır. Sakarya Fırat dizisi sonrasında Baba Nerdesin Kayboldum, Dünyanın En Güzel Kokusu2 ve Biz Size Döneriz filmlerinde görev almıştır.

Bestemsu Özdemir görev aldığı yapımlar

2019 – Güvercin (İpek)

2018 – Ege’nin Hamsisi

2017 – Meryem (Beliz)

2017 – Kırlangıç Fırtınası

2016 – İçerde

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan)

2012 – Araf Zamanı

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent)

Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Özdemir’in 410 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medya hesabında 230 paylaşımı bulunan Özdemir fotoğrafları ile pek çok kişinin dikkatini çekmektedir.

Bestemsu Özdemir’in sevgilisi kimdir?

Aşk hayatı ile pek çok kişinin merak ettiği oyunculardan bir tanesi olan BEstemsu Özdemir’in adı son günlerde Ümit İbrahim Kantarcı ile anılsa da ikiliden açıklama yapılmamıştır.


Son Güncelleme: 25.06.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bertemsu özdemir KimdirSelmaStar TvAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Akrep dizisi Hizmetçi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizi oyuncusu Nergis kimdir? Büşra Develi hakkında bilgiler
Akrep dizisi Selma (Bestemsu Özdemir) kimdir?
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? ATV Akıncı dizisi konusu ve çekim yeri
Seni Çok Bekledim dizisinde Erol karakterini İlhan Şen canlandırıyor
Ramo Hamza kimdir? Erdal Hanedar yaşı, boyu, sevgilisi
Son Yaz dizisinin Naz'ı Yasemin Yazıcı'nın hayat hikayesi!
Son Yaz Eray kimdir? Yunus Narin gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizisi çekim yerleri ve mekanları
2021 Arnavutluk asgari ücret ne kadar?
Kanal D Camdaki Kız sezon finali ne zaman?
Oyuncu Almina Kahraman kimdir? Almina Kahraman nereli, kaç yaşında? Almina Kahraman hangi projelerde yer aldı?
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2021 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Arka Sokaklar Tekin ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda olmayacak mı, ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Civan Güngör kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler
Son Yaz Canan kimdir? Funda Eryiğit hakkında bilgiler
Akıncı dizisindeki Fatih karakteri kimdir? Şükrü Özyıldız nereli, yaşı kaç?
Akıncı Defne karakterini kim canlandırıyor? Deren Talu kimdir?
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.