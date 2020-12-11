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Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı! ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı! hakkında tüm yeni gelişmeleri 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 20:16
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!
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Star TV ekranlarında 11 Aralık tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya ve Demet Akbağ gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizide yer alan Şahin karakterine ise Taha Baran Özbek hayat vermektedir.

Akrep Dizisi Şahin Kimdir?

Dizinin fragmanından görüldüğü kadarı ile oldukça ailesine düşkün olduğu anlaşılan Şahin karakteri hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Taha Baran Özbek Kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Taha Baran Özbek Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır. Birkaç senedir oyunculuk yapan Özbek, televizyona hızlı bir giriş yapmıştır. Genç oyuncu ilk olarak Dip dizisinde rol almıştır. Instagram kullanıcı adı @barantaha olan Özbek’in 47 bin takipçisi bulunmaktadır.

Taha Baran Özbek’in Rol Aldığı Yapımlar

Akrep

Kırmızı Oda

Azize

Bizim Hikaye

Bir Litre Gözyaşı

Dip

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 20:16
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TahabaranözbekşahinAkrep
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