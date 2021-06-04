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Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı! haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Akrep dizisi Şahin kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:51
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!
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Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Akrep dizisi ile ilgili ayrıntılar paylaşılmaya devam ediyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy’un yer aldığı dizi ilk fragmanıyla büyük ilgi topladı. Dizide yer alan oyunculardan olan Taha Baran Özbek, Şahin karakteriyle karşımıza çıkacak.

Akrep dizisi Şahin kimdir?

Taha Baran Özbek, 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlayan oyuncu, ilk ekran deneyimini 2018 yılında yayınlanan ‘Dip’ dizisi ile yaşamıştır. Aynı yıl ‘Bir Litre Gözyaşı’ ve ‘Bizim Hikaye’ dizilerinde de rol alan genç oyuncu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı ‘Necdet’ karakteriyle son dönemlerde popülerliğini arttırmıştır. Taha Baran Özbek, Kırmızı Oda’dan sonra Akrep dizisiyle bir kez daha Evrim Alasya ile kamera karşısına geçecek.

Taha Baran Özbek’in rol aldığı yapımlar

Dip (2018)

Bir Litre Gözyaşı (2018)

Bizim Hikaye (2018)

Azize (2019)

Akep (2020)


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:51
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Anahtar Kelimeler:
Evrim AlasyaStar TvşahinTaha Baran özbekAkrep
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