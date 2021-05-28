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Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Merak uyandıran Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 28 Mayıs 2021 Cuma günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 20:16
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Star TV ekranlarında 11 Aralık tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya ve Demet Akbağ gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizide yer alan Şahin karakterine ise Taha Baran Özbek hayat vermektedir.

Akrep Dizisi Şahin Kimdir?

Dizinin fragmanından görüldüğü kadarı ile oldukça ailesine düşkün olduğu anlaşılan Şahin karakteri hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Taha Baran Özbek Kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Taha Baran Özbek Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır. Birkaç senedir oyunculuk yapan Özbek, televizyona hızlı bir giriş yapmıştır. Genç oyuncu ilk olarak Dip dizisinde rol almıştır. Instagram kullanıcı adı @barantaha olan Özbek’in 47 bin takipçisi bulunmaktadır.

Taha Baran Özbek’in Rol Aldığı Yapımlar

Akrep

Kırmızı Oda

Azize

Bizim Hikaye

Bir Litre Gözyaşı

Dip

 

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
TahabaranözbekşahinAkrep
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