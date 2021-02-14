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‘Akrep’ dizisi Şahin kim? Taha Baran Özbek hakkında bilgiler

Star TV ekranlarının yeni dizileri arasında yer alan ve oldukça sevilen ‘Akrep’ dizisinde Şahin karakterini gerçekte kimin canlandırdığı oldukça merak ediliyor. Dizide dikkat çeken Taha Baran Özbek kimdir? ‘Akrep’ dizisi Şahin kim?

14 Şubat 2021 Pazar 17:28
‘Akrep’ dizisi Şahin kim? Taha Baran Özbek hakkında bilgiler
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Star TV yeni dizisi ‘Akrep’ güçlü başrol oyuncu kadrosu ile bir anda ekranlarda en sevilen dizi olmayı başardı. Konusu ile birçok izleyiciyi ekrana bağlayan dizide usta oyuncu Demet Akbağ yer alıyor. İlk günden itibaren iddialı davranan dizi birçok dizinin önüne geçerek reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide ki oyuncuların hepsinin ayrı hayat hikayesi olması sebebi ile dizi daha da heyecanlı bir hal alıyor. Şahin karakterini canlandıran Taha Baran Özbek ise oyuncular arasında en başarılı ve iddialı kişilerden birisi.  Büyük entrikaların döndüğü ve imkânsız bir aşk hikayesini anlatan dizide yer alan genç ve yetenekli Şahin karakterinin gerçekte kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şahin karakterine can veren Taha Baran Özbek kimdir?

‘Akrep’ Şahin karakterini canlandıran Taha Baran Özbek kimdir?

 1998 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü okuyarak mezun olmuştur. Birçok dizide kendini gösteren başarılı oyuncu genç yaşta olmasına rağmen ismini duyduğumuz birçok projeye imzasını atmıştır. Dizide ‘Asıl şimdi yan yana durmalı, aile olmalıyız’ sözleri ile karşımıza çıkıyor. Star TV ekranlarında perşembe akşamları saat 20.00 da İpek karakterine âşık olan genç bir adamı canlandıran Taha Baran Özbek, Şahin karakterini olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:28
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Anahtar Kelimeler:
AkrepTaha Baran özbekşahinStar TvDizi
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