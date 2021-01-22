İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Akrep dizisi Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı ve yer aldığı diziler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Akrep dizisi Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair tüm yeni ayrıntılar 22.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

22 Ocak 2021 Cuma 20:16
Akrep dizisi Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Star TV ekranlarında 11 Aralık tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya ve Demet Akbağ gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizide yer alan Şahin karakterine ise Taha Baran Özbek hayat vermektedir.

Akrep Dizisi Şahin Kimdir?

Dizinin fragmanından görüldüğü kadarı ile oldukça ailesine düşkün olduğu anlaşılan Şahin karakteri hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Taha Baran Özbek Kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Taha Baran Özbek Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır. Birkaç senedir oyunculuk yapan Özbek, televizyona hızlı bir giriş yapmıştır. Genç oyuncu ilk olarak Dip dizisinde rol almıştır. Instagram kullanıcı adı @barantaha olan Özbek’in 47 bin takipçisi bulunmaktadır.

Taha Baran Özbek’in Rol Aldığı Yapımlar

Akrep

Kırmızı Oda

Azize

Bizim Hikaye

Bir Litre Gözyaşı

Dip

 

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 20:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TahabaranözbekşahinAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?

Popüler Haberler

Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2021
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini kim canlandırıyor? Zümre Meğreli biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Fahriye kimdir? Ayçin İnci biyografisi
Faizsiz kredi veren devlet kurumları ve bankalar hangileridir?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Güneş Emir kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Gönül Dağı dizisi Zeynep’i kim canlandırıyor? Güliz Aybay'ın biyografisi
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Şampiyon Elisa kimdir? Gerçek adı nedir? Gizam Karaca hakkında bilgiler
Babil Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Gürberk Polat hakkında bilgiler
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
Kanalların yayın akışları 15 Eylül Pazar- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanal D Dudullu Postası dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu! Dudullu Postası dizisi fragmanı yayınlandı!
Bir Annenin Günahı Çetin kimdir? Emre Kınay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Pamir Pekin kimdir? İbrahim karakteri kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisindeki Nazan karakteri kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur karakteri kimdir? Simay Barlas'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisindeki Kahraman karakteri kimdir?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.