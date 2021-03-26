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Akrep dizisi Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemde büyük yankı uyandıran Akrep dizisi Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili olarak merak edilen 26 Mart 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Akrep dizisi Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 26 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

26 Mart 2021 Cuma 20:16
Akrep dizisi Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Star TV ekranlarında 11 Aralık tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya ve Demet Akbağ gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizide yer alan Şahin karakterine ise Taha Baran Özbek hayat vermektedir.

Akrep Dizisi Şahin Kimdir?

Dizinin fragmanından görüldüğü kadarı ile oldukça ailesine düşkün olduğu anlaşılan Şahin karakteri hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Taha Baran Özbek Kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Taha Baran Özbek Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır. Birkaç senedir oyunculuk yapan Özbek, televizyona hızlı bir giriş yapmıştır. Genç oyuncu ilk olarak Dip dizisinde rol almıştır. Instagram kullanıcı adı @barantaha olan Özbek’in 47 bin takipçisi bulunmaktadır.

Taha Baran Özbek’in Rol Aldığı Yapımlar

Akrep

Kırmızı Oda

Azize

Bizim Hikaye

Bir Litre Gözyaşı

Dip

 

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
TahabaranözbekşahinAkrep
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