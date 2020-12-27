İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

Akrep Dizisi Perihan Kimdir?

Yeni dizisinin başrol oyuncularından olan Demet Akbağ Akrep dizisinde yeni karakteri Perihan’ı canlandıracak. Bu zamana kadar pek çok projede yer alan başarılı oyuncu STAR TV de yeni başlayan Perihan karakteri ile karşımıza çıktı. Perihan kimdir?

27 Aralık 2020 Pazar 18:38
Akrep Dizisi Perihan Kimdir?
Takip Et:

Yayın hayatına 11 Aralık 2020 Cuma akşamı STAR TV de başlayan AKREP dizisi iddialı bir girişle başladı. Başarılı oyuncu kadrosundan oluşan dizide seyircinin en çok dikkatini çeken karakter ise Perihan oldu. Aslında herkes tarafından bilinen usta oyuncu daha çok filmleri ile karşımıza çıkmaktadır. Demet Akbağ’ın canlandırdığı karakter nasıl bir karakterdir?

Perihan Emgen kimdir?

Zengin, rahat, konforlu yaşam hayatı süren Perihan karakter olarak ilk dikkat edilmesi gereken konunun güçlü bir kadını temsil etmesidir. Bu konforlu hayatına başkalarının sayesinde değil kendi emekleri ile bu zamanlara gelen Perihan hayatını kızı Bena ve torunlarına adamıştır. Onların mutluluğu Perihan’a yetiyordur. Perihan’ın yıllardır sakladığı sır perdesi ortaya çıkarak kendisini ve çevresini mahvetmektedir. Perihan’ın gençken henüz bebeği bir yaşında iken terk edip gittiği bir kızı daha vardır. Terk edilen küçük kız Ferda büyüyerek annesinden intikam almak için hayatlarına bir anda giriyor. Ferdanın amacı ise kardeşinden ve annesinden intikam almak.  Ferda’nın diziye dahil olması ile Perihan’ın hayatı baştan aşağı değişiyor tek amacı kızını ve torunlarını okumak oluyor.

Perihan’ı canlandıran Demet Akbağ kimdir?

Usta oyuncu diye tabir ettiğimiz Akbağ uzun süreden sonra ilk defa dizi projesi ile karşımıza çıkmaktadır. Oyuncuyu genellikle komedi filmlerinde görürken dizi projesi ile oldukça dikkat çekmiştir. Bu zamana kadar genellikle komedi film ile bizleri güldüren Akbağ “AKREP” dizisi ile farklı bir proje ile karşımıza çıktı.

 23 Aralık 1959 doğumlu olan Deniz Akbağ Denizli’de doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren İstanbul’ taşınan ve orada tiyatro eğitimi alan Akbağ kendini geliştirerek birçok dizi, tiyatro, film, reklam gibi projeler de başrol oynadı.  Tek bir yöne yeteneği olmayan usta oyuncu komedi ile kalmıyor biz onu çoğunlukla komedi projelerinde görsek te başarılı oyuncu dram, romantizm gibi konularda da yer alıyor.

 Bir Demet Tiyatro’daki Lütfiye ve Feriştah rolleriyle efsaneleşen ünlü oyuncu “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü”, “Otogargara” tiyatro oyunlarında kendini göstermeyi başarmıştır.

“Hükümet Kadın”, “Vizontele” gibi filmlerde ise oldukça başarılı bir oyuncu olduğunu seyircilere kanıtlamıştır. Şimdi ki projesi “Akrep” ile sevenlerini ekrana bağlayabilecek mi? Cuma akşamları STAR TV de ekranlarımızda olacak.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkrepDemet AkbağStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?

Popüler Haberler

Akrep Dizisi Perihan Kimdir?
Hangi esnaflar hibe alacak? 1.000 TL Hibe ve kira desteği ödenecek esnaflar
TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları 2021
2021 ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 4d işçiye ikramiye ödeme tarihleri
26 - 27 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak?
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 ÖSYM Sınav Takvimi ve KPSS başvuru tarihleri
Masum Raşi öldü mü, neden öldü?
Yılbaşı dekor güzelliğinize güzellik getirecek 7 yılbaşı çiçeği
Sermayesiz olarak kurulabilecek işler nelerdir? 2020 Sermayesiz iş fikirleri
2020 yeni bekçi alımı yapılacak mı?
İnşaat Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Müptezel ne demektir? Müptezel kimlere denir?
Emekli maaşı ile en uygun kredi hangi bankadan, nasıl alınır?
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2020 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Ünlü chef Maksut Aşkar kimdir?
Şefin kaşık atması ne demektir? MasterChef'te Şefin kaşık atması anlamı nedir?
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
A101 26 Aralık – 1 Ocak 2021 indirimli ürünler kataloğu
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.