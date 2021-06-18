İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Akrep dizisi Perihan kimdir? Demet Akbağ'ın hayatı!

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Akrep dizisi Perihan kimdir? Demet Akbağ'ın hayatı! haberine dair en yeni gelişmeler 18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

18 Haziran 2021 Cuma 20:06
Akrep dizisi Perihan kimdir? Demet Akbağ'ın hayatı!
Takip Et:

Yayın hayatına 11 Aralık 2020 Cuma akşamı STAR TV de başlayan AKREP dizisi iddialı bir girişle başladı. Başarılı oyuncu kadrosundan oluşan dizide seyircinin en çok dikkatini çeken karakter ise Perihan oldu. Aslında herkes tarafından bilinen usta oyuncu daha çok filmleri ile karşımıza çıkmaktadır. Demet Akbağ’ın canlandırdığı karakter nasıl bir karakterdir?

Perihan Emgen kimdir?

Zengin, rahat, konforlu yaşam hayatı süren Perihan karakter olarak ilk dikkat edilmesi gereken konunun güçlü bir kadını temsil etmesidir. Bu konforlu hayatına başkalarının sayesinde değil kendi emekleri ile bu zamanlara gelen Perihan hayatını kızı Bena ve torunlarına adamıştır. Onların mutluluğu Perihan’a yetiyordur. Perihan’ın yıllardır sakladığı sır perdesi ortaya çıkarak kendisini ve çevresini mahvetmektedir. Perihan’ın gençken henüz bebeği bir yaşında iken terk edip gittiği bir kızı daha vardır. Terk edilen küçük kız Ferda büyüyerek annesinden intikam almak için hayatlarına bir anda giriyor. Ferdanın amacı ise kardeşinden ve annesinden intikam almak.  Ferda’nın diziye dahil olması ile Perihan’ın hayatı baştan aşağı değişiyor tek amacı kızını ve torunlarını okumak oluyor.

Perihan’ı canlandıran Demet Akbağ kimdir?

Usta oyuncu diye tabir ettiğimiz Akbağ uzun süreden sonra ilk defa dizi projesi ile karşımıza çıkmaktadır. Oyuncuyu genellikle komedi filmlerinde görürken dizi projesi ile oldukça dikkat çekmiştir. Bu zamana kadar genellikle komedi film ile bizleri güldüren Akbağ “AKREP” dizisi ile farklı bir proje ile karşımıza çıktı.

 23 Aralık 1959 doğumlu olan Deniz Akbağ Denizli’de doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren İstanbul’ taşınan ve orada tiyatro eğitimi alan Akbağ kendini geliştirerek birçok dizi, tiyatro, film, reklam gibi projeler de başrol oynadı.  Tek bir yöne yeteneği olmayan usta oyuncu komedi ile kalmıyor biz onu çoğunlukla komedi projelerinde görsek te başarılı oyuncu dram, romantizm gibi konularda da yer alıyor.

 Bir Demet Tiyatro’daki Lütfiye ve Feriştah rolleriyle efsaneleşen ünlü oyuncu “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü”, “Otogargara” tiyatro oyunlarında kendini göstermeyi başarmıştır.

“Hükümet Kadın”, “Vizontele” gibi filmlerde ise oldukça başarılı bir oyuncu olduğunu seyircilere kanıtlamıştır. Şimdi ki projesi “Akrep” ile sevenlerini ekrana bağlayabilecek mi? Cuma akşamları STAR TV de ekranlarımızda olacak.

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvDemet AkbağAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı

Popüler Haberler

Akrep dizisi İpek karakteri kimdir? Esila Umut kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı nedir? Ahsen Türkyılmaz nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi Perihan kimdir? Demet Akbağ'ın hayatı!
Kırmızı Oda dizisi Sefer kimdir? Yiğit Özşener yer aldığı dizi ve film yapımları
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi
Akrep dizisi Ferda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim Songül kimdir? Selen Domaç biyografisi
Akrep dizisindeki Fikret karakteri kimdir? Bekir Aksoy nereli, yaşı kaç?
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları
Seni Çok Bekledim dizisi Kadir kimdir? Özcan Deniz'in hayatı!
Altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kefaret dizisi Elif’i kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer'in biyografisi
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?
Kırmızı Oda dizisinin çekim yerleri neresi? Kırmızı Oda çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz Canan kimdir? Funda Eryiğit biyografisi
Star TV yeni dizisi Akrep nerede çekiliyor? Akrep çekim mekanları belli oldu
Kırmızı Oda dizisi Sekreter karakterini kim canlandırıyor? Gülçin Kültür Şahin biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Alya diziden ayrıldı mı? Melisa Sözen neden yok, neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.