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Akrep dizisi Perihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Cuma günü basında geniş bir yer bulan Akrep dizisi Perihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Akrep dizisi Perihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Haziran 4 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 20:06
Akrep dizisi Perihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Yayın hayatına 11 Aralık 2020 Cuma akşamı STAR TV de başlayan AKREP dizisi iddialı bir girişle başladı. Başarılı oyuncu kadrosundan oluşan dizide seyircinin en çok dikkatini çeken karakter ise Perihan oldu. Aslında herkes tarafından bilinen usta oyuncu daha çok filmleri ile karşımıza çıkmaktadır. Demet Akbağ’ın canlandırdığı karakter nasıl bir karakterdir?

Perihan Emgen kimdir?

Zengin, rahat, konforlu yaşam hayatı süren Perihan karakter olarak ilk dikkat edilmesi gereken konunun güçlü bir kadını temsil etmesidir. Bu konforlu hayatına başkalarının sayesinde değil kendi emekleri ile bu zamanlara gelen Perihan hayatını kızı Bena ve torunlarına adamıştır. Onların mutluluğu Perihan’a yetiyordur. Perihan’ın yıllardır sakladığı sır perdesi ortaya çıkarak kendisini ve çevresini mahvetmektedir. Perihan’ın gençken henüz bebeği bir yaşında iken terk edip gittiği bir kızı daha vardır. Terk edilen küçük kız Ferda büyüyerek annesinden intikam almak için hayatlarına bir anda giriyor. Ferdanın amacı ise kardeşinden ve annesinden intikam almak.  Ferda’nın diziye dahil olması ile Perihan’ın hayatı baştan aşağı değişiyor tek amacı kızını ve torunlarını okumak oluyor.

Perihan’ı canlandıran Demet Akbağ kimdir?

Usta oyuncu diye tabir ettiğimiz Akbağ uzun süreden sonra ilk defa dizi projesi ile karşımıza çıkmaktadır. Oyuncuyu genellikle komedi filmlerinde görürken dizi projesi ile oldukça dikkat çekmiştir. Bu zamana kadar genellikle komedi film ile bizleri güldüren Akbağ “AKREP” dizisi ile farklı bir proje ile karşımıza çıktı.

 23 Aralık 1959 doğumlu olan Deniz Akbağ Denizli’de doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren İstanbul’ taşınan ve orada tiyatro eğitimi alan Akbağ kendini geliştirerek birçok dizi, tiyatro, film, reklam gibi projeler de başrol oynadı.  Tek bir yöne yeteneği olmayan usta oyuncu komedi ile kalmıyor biz onu çoğunlukla komedi projelerinde görsek te başarılı oyuncu dram, romantizm gibi konularda da yer alıyor.

 Bir Demet Tiyatro’daki Lütfiye ve Feriştah rolleriyle efsaneleşen ünlü oyuncu “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü”, “Otogargara” tiyatro oyunlarında kendini göstermeyi başarmıştır.

“Hükümet Kadın”, “Vizontele” gibi filmlerde ise oldukça başarılı bir oyuncu olduğunu seyircilere kanıtlamıştır. Şimdi ki projesi “Akrep” ile sevenlerini ekrana bağlayabilecek mi? Cuma akşamları STAR TV de ekranlarımızda olacak.

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Star TvDemet AkbağAkrep
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