Akrep dizisi oyuncuları kim kimdir?

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi usta isimlerin yer aldığı Akrep dizisi 11 Aralık 2020 tarihinde Star TV ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akrep dizisi merak eden pek çok kişi ise dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimleri araştırmaya başladı.

Ailesini korumak için yemin eden Perihan karakterine Demet Akbağ hayat verecek.

Aile içerisinde her şeyini kaybeden ancak geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Ferda karakterini Evrim Alasya canlandıracak.

Kız kardeşinin iyi davranışlarına rağmen suçluluk duyan Aras karakterine Yusuf Çim hayat verecek.

Ailesinden koparılmak için uğraşılan Bena karakterini Başak Daşman canlandıracak.

Dizinin eşine deliler gibi aşık olan Fikret karakterini Bekir Aksoy canlandıracak.

Yaşadığı onca şeye rağmen intikam almak yerine adaleti tercih eden Ayşem karakterine Beril Pozam hayat verecek.

Aşkı için tüm zorluklara boyun eğen İpek karakterini ise Esila Umut canlandıracak.

Ailesi ile yan yana olmanın tam zamanı olduğunu düşünen Şahin karakterine Taha Baran Özbek hayat verecek.

Kardeşlerine ablalıktan ziyade annelik yapan Duru karakterine Aslı Melisa Uzun hayat verecek.

Hak ettiği aşkı ve hayatı yaşamak için türlü yollar deneyen Merve karakterine Müge Su Şahin hayat verecek.

Oğluna duyduğu özlem ile izleyiciyi duygulandıracak Hacer karakterine Demet Gül hayat verecek.

Ece karakterine ise Ahsen Türkyılmaz hayat verecek.