Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizisi çekim yerleri ve dizi seti adresi

11 Aralık Cuma günü Star Tv ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkması beklenen Akrep dizisi pek çok dizi sever tarafından merak edilmeye devam ediyor. Akrep dizisi bekleyenleri dizinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı.

Oyuncuları arasında Demet Akbağ, Evrim Alasya, Başak Daşman, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi ekranların sevilen isimlerinin olduğu Akrep dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Akrep dizisi Emgen Konağı nerede?

Dizide en sık kullanılacak mekan olan Emgen Konağı daha öncesinde İstanbullu Gelin dizisinde kullanılmıştır. Akrep dizisi için tekrardan restore edilen ve ayarlanan Emgen Konağı İstanbullu Gelin dizisinde kullanıldığından çok farklı bir yapıdadır.

Gökçen Usta’nın yönetmenliğini yaptığı Akrep dizisinin senaryosunu Erkan Birgören yapmaktadır. Çekimler için Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası kullanılırken Emgen Konağı’nın dış görünüşü ve iç dekorunun değiştirilmesi için uzun zaman ve emek harcanmıştır.

Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Çekimlerinin tamamı İstanbul’da devam eden Akrep dizisinin çekimlerinin Beykoz Kundura Fabrikasında yapıldığı açıklandı. Öte yandan akrep dizisi için İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında pek çok mekan ile anlaşıldığı belirtilirken dizi ağırlıklı olarak Emgen Konağında geçecek.