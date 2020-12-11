İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim yerleri

Okurlarımızın merak ettikleri Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim yerleri haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde Akrep dizisi nerede çekiliyor? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 19:53
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim yerleri
Takip Et:

Akrep Dizisi Nerede Çekiliyor, Çekim Mekânları Konak Orman Göl Neresi?

Star TV kanalında Akrep isimli bir dizi başlıyor. Akrep dizisinin nerede çekildiği, dizide geçen göl ve orman manzaralarının neresi olduğu merak edilmektedir. Dizinin başrol oyuncuları Demet Akbağ, Evrim Alasya gibi yetenekli oyunculardır. Akrep, ihaneti, aşkın ve anneliğin savaşından bahsetmektedir. Dizinin ilk fragmanı 28 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.

Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarında gösterilen ilk fragman sonrası dizinin çekildiği yerler merak edilmiştir. Akrep dizisi yeni yıla damga vuracak dizilerden biri gibi görünüyor. Dizinin fragmanında görülen Amerikan tarzı ev veya konak ve tekneyle gidilen göl ve kayboldukları orman da merak edilmektedir.

Akrep dizisinin çekim yerleri neresi?

Yapımı 1441 Productions’ın, yapımcılığını İrfan Şahin’in yaptığı Akrep dizisinin yönetmenliğini de Gökçen Usta yapmıştır. Evrim Alasya, kırmızı oda dizisindeki Meliha rolünden sonra bu dizide de Ferda karakterini canlandırmıştır. Dizide kötü bir karakteri canlandıran Ferda’nın ele geçirmek istediği evin nerede olduğu merak edilmektedir.

Dizide ormanda yapılan çekimlere de sık rastlanacaktır. Dizide üstten görünümü verilen ormanın Belgrad ormanları mı ya da başka bir orman mı olduğu merak ediliyor. Aras karakterindeki Yusuf Çim ve Ferda karakterindeki Evrim Alasya gezindikleri gölün Kocaeli’de mi yoksa İstanbul Büyükçekmece’ de mi olduğu merak edilmektedir.

Akrep Dizisi Hangi il ilçe köyde çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul şehrinde Beykoz ilçesinde devam etmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise yine İstanbul’da Büyükçekmece gölünde devam etmektedir. Orman ve göl manzaraları da diziye farklı bir hava katıyor. Beykoz’ da bulunan eski kundura fabrikası da dizinin iç mekân çekimlerine ev sahipliği yapacak.

Akrep Dizisi Çekim Setine Nasıl Gidilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dizi-film setlerine misafir kabul edilmiyor. Çekim sonrası Akrep dizisinin çekim setinde oyuncular ile maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde görüşülebilir ve fotoğraf çektirilebilir. Dizideki çekimler stok bölümler hazırlanacağından dolayı oldukça uzun devam edecek. Akrep dizisinin çekimlerinde yer almak isterseniz yapımcı firmaya başvuruda bulunabilirsiniz.

Akrep Dizisi Çekimleri nerede yapılıyor?

Dizi çekimlerinin nerede yapıldığını genelde dizide rol almak isteyen figüran ya da kısa rollerde yer almak isteyen oyunculuğa meraklı kişiler soruyor. Dizinin genel çekimleri İstanbul’ da yapılırken bazı sahnelerin Kocaeli’de bulunan Darıca ilçesindeki dizi platolarında yapıldığı da bilinmektedir. Akrep dizisinde rol almak için yönetmen ya da yapımcı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvYeni DiziEvrim AlasyaDemet AkbağAkrep Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu

Popüler Haberler

Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim yerleri
Akrep dizisi Şahin kimdir? Gerçek adı nedir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Duru (Aslı Melisa Uzun) kimdir?
Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisindeki Hüseyin karakteri kimdir?
Akrep dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Star Tv Akrep dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Akrep dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlandı?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 11 Aralık 2020 Cuma Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Kuaförüm Sensin 28 Haziran Cuma haftanın birincisi kim oldu? Kuaförüm sensin kim elendi?
14 Şubat 2020 sevgililer gününe özel indirimler
Ece Erken Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem olmaz programından neden ayrıldı?
İyi kurbanlık hayvan nasıl seçilir? İyi kurbanlık seçmek için yollar
TOKİ Diyarbakır Yenişehir 2019 Kura Çekiliş Sonuçları Açıklandı!
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey karakterini kim canlandırıyor? Sifu Salman Ataş kimdir?
Ramo dizisine katılan Bora Cengiz kimdir? Taner karakteri kimdir?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sağlık Bakanı Koca 11 Aralık 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 11 Aralık 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul yer aldığı dizi ve film yapımları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.