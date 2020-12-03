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Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi konusu nedir?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep'in ne zaman başlayacağı konusu ile ilgili merak sürüyor. Akrep dizisi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi içeriğimizde derledik.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:40
Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi konusu nedir?
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Star TV’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akrep dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Daha önce ‘Şahmeran’ olarak belirlenen dizinin adı yayına kısa bir süre kala ‘Akrep’ olarak değiştirilmişti. 1441 Procduction’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta yaparken senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

Akrep dizisi ne zaman başlayacak?

Star TV’nin yeni dizisi Akrep, ilk fragmanıyla izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı dizi tanıtımıyla büyük yankı uyandırdı.  Akrep dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı ancak yıl sonundan önce ekranlara gelmesi bekleniyor.

Akrep dizisinin konusu nedir?

Yeni yıla damga vurması beklenen Akrep, iki kadının geçmiş ile bugün arasındaki savaşını anlatacak. Fragmanda izlediğimiz kadarıyla Evrim Alasya’nın hayat verdiği Ferda karakteri, geçmişin intikamını almak için planını bir bir uygulayacak.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:40
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Anahtar Kelimeler:
AkrepDemet AkbağEvrim Alasya
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