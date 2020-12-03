Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi konusu nedir?

Star TV’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akrep dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Daha önce ‘Şahmeran’ olarak belirlenen dizinin adı yayına kısa bir süre kala ‘Akrep’ olarak değiştirilmişti. 1441 Procduction’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta yaparken senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

Akrep dizisi ne zaman başlayacak?

Akrep dizisinin konusu nedir?

Star TV’nin yeni dizisi Akrep, ilk fragmanıyla izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı dizi tanıtımıyla büyük yankı uyandırdı. Akrep dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı ancak yıl sonundan önce ekranlara gelmesi bekleniyor.

Yeni yıla damga vurması beklenen Akrep, iki kadının geçmiş ile bugün arasındaki savaşını anlatacak. Fragmanda izlediğimiz kadarıyla Evrim Alasya’nın hayat verdiği Ferda karakteri, geçmişin intikamını almak için planını bir bir uygulayacak.