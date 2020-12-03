Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi konusu nedir?

Star TV’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akrep dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Daha önce ‘Şahmeran’ olarak belirlenen dizinin adı yayına kısa bir süre kala ‘Akrep’ olarak değiştirilmişti. 1441 Procduction’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta yaparken senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
Akrep dizisi ne zaman başlayacak?
Akrep dizisinin konusu nedir?
Yeni yıla damga vurması beklenen Akrep, iki kadının geçmiş ile bugün arasındaki savaşını anlatacak. Fragmanda izlediğimiz kadarıyla Evrim Alasya’nın hayat verdiği Ferda karakteri, geçmişin intikamını almak için planını bir bir uygulayacak.
Son Güncelleme: 03.12.2020 22:40