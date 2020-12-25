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Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği 25 Aralık 2020 Cuma günü gündeme gelen Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin kimdir, nereli yaşı kaç? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 25-12-2020 tarihli haberimizde Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 20:09
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin kimdir, nereli yaşı kaç?
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Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak. Peki dizide Merve rolünde izleyici karşısına çıkacak Müge Su Şahin kimdir? Kaç yaşındadır? Yaşı, boyu kaçtır? Sorularınızın cevabı haberimizde.

Yeni başlayacak Akrep dizisi Merve Karakteri ( Müge Su Şahin) kimdir)?

Dizide Merve karakterini canlandıran oyuncumuzun gerçek adı Müge Su Şahin’dir. 12 Haziran 2001 Ankara doğumlu olan Şahin, 1.73 cm boya ve 60 kg ağırlığına sahiptir.  İkizler Burcudur. Oyunculuk hayatına genç yaşta başlayıp rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde Muzo karakteri ile adım atmıştır. İkinci dizisi olacak Akrep dizisinde Merve karakterinde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:09
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Müge Su ŞahinStar TvOyuncuMerveAkrep
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