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Akrep dizisi Merve kimdir? Gerçek adı ne? Müge Su Şahin oynadığı diziler

Türkiye basınında yankı uyandıran Akrep dizisi Merve kimdir? Gerçek adı ne? Müge Su Şahin oynadığı diziler hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 11 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Akrep dizisi Merve kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 20:09
Akrep dizisi Merve kimdir? Gerçek adı ne? Müge Su Şahin oynadığı diziler
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Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak. Peki dizide Merve rolünde izleyici karşısına çıkacak Müge Su Şahin kimdir? Kaç yaşındadır? Yaşı, boyu kaçtır? Sorularınızın cevabı haberimizde.

Yeni başlayacak Akrep dizisi Merve Karakteri ( Müge Su Şahin) kimdir)?

Dizide Merve karakterini canlandıran oyuncumuzun gerçek adı Müge Su Şahin’dir. 12 Haziran 2001 Ankara doğumlu olan Şahin, 1.73 cm boya ve 60 kg ağırlığına sahiptir.  İkizler Burcudur. Oyunculuk hayatına genç yaşta başlayıp rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde Muzo karakteri ile adım atmıştır. İkinci dizisi olacak Akrep dizisinde Merve karakterinde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır.



Son Güncelleme: 11.12.2020 20:09
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Müge Su ŞahinStar TvOyuncuMerveAkrep
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