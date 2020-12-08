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Akrep dizisi Merve karakteri kimdir? Gerçek adı nedir? Müge Su Şahin

Dizi başlangıçta Şahmeran ismiyle planlanıp yayın hayatına başlamadan Akrep olarak karar alındı. 1441 Productions yapımcılığında Akrep dizisi Cuma akşamları Star Tv’de izleyicileriyle buluşacak. Dizinin karakterleri ise dizi başlamadan merak konusu oldu. Dizide Merve karakterini canlandıracak Müge Su Şahin kimdir? Kaç Yaşındadır?

08 Aralık 2020 Salı 22:55
Akrep dizisi Merve karakteri kimdir? Gerçek adı nedir? Müge Su Şahin
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Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak. Peki dizide Merve rolünde izleyici karşısına çıkacak Müge Su Şahin kimdir? Kaç yaşındadır? Yaşı, boyu kaçtır? Sorularınızın cevabı haberimizde.

Yeni başlayacak Akrep dizisi Merve Karakteri ( Müge Su Şahin) kimdir)?

Dizide Merve karakterini canlandıran oyuncumuzun gerçek adı Müge Su Şahin’dir. 12 Haziran 2001 Ankara doğumlu olan Şahin, 1.73 cm boya ve 60 kg ağırlığına sahiptir.  İkizler Burcudur. Oyunculuk hayatına genç yaşta başlayıp rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde Muzo karakteri ile adım atmıştır. İkinci dizisi olacak Akrep dizisinde Merve karakterinde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:55
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AkrepMerveOyuncuStar TvMüge Su Şahin
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