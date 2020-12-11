Akrep dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Star Tv Akrep dizisi nerede çekiliyor?

11 Aralık 2020 Cuma akşamı Star Tv ekranlarında başlayacak olan iddialı bir yapım olacak Akrep ile ilgili araştırmalar başladı. Birbirinden ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi konusu gereği ile oldukça ilgi çekiyor. Fragmanından görüldüğü üzere sürükleyici bir konuya sahip olmasından dolayı şimdiden merak edilen diziler arasında yerini aldı. Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy gibi deneyimli oyuncuları kadrosunda barındıran dizinin yönetmenliği Gökçen usta, senaryosunu ise Erkan Birgören yazıyor.

Akrep Dizisi Konusu Nedir?

Düşmanını zehirlemesinin yanı sıra kendisini de sokmayı başaran, ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşıyla karşı karşıya kalan iki kadının hikâyesini ele alıyor. Lanetin, ihanetin, anneliğin ve aşkın savaşıyla dolu bir ‘Akrep’ dövüşü, seyirciyi alışılagelmişin dışında bir hikâyenin içine sokuyor.

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı,kızının çocukları ve çok hoşlanmasa da kızının hatrına katlandığı damadı ile seneler içerisin de tınakları ile kazıyarak kurduğu mutlu,rahat,konforlu ve otorite ile bir hayat yaşamaktadır. Bir gece aniden polisten gelen bir telefon ile ailedeki herkesin hayatı darmaduman olacaktır. Perihan hanımın Kızı Bena'nın cesedi bulunmuştur.Bu olaydan sonra Demir parmaklıklar arkasında,karşısında yeni genç bir avukata Perihan'ın rahat konforlu yaşamını niçin dağıttığını söyleyen Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise çok zor şartlar altında kendi çabasıyla bir mahalle kuaförü patronu olmuştur fakat Perihan'ın tüm yaşadıklarına sahip olmanın çabasındadır.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evinde ve hayatlarında adeta bomba etkisi yaratan Ferda, Perihan'ın kendi öz kızı, damadının ise sevgilisidir! Daha 1 yaşında bir bebek iken bıraktığı kızı şuan ailesini dağıtan kişi olarak karşısında durmaktadır! Ferda'yı parmaklıklar arkasından çıkarmak için onu dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin mutlu aile yaşantısını dağıtması an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AKREP OYUNCU KADROSU

Dizinin usta oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı yapımın genç oyunculardan oluşan kadrosunda Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bu iddialı yapım İstanbul ilimizin, Beykoz ilçesinde çekimleri dewam ediyor, bazı çekim sahneleri İstanbul'da Büyükçekmece gölünde yapılıyor. Beykoz ilçesin de bulunan eski bir kundura fabrikasında bir film platosu olarak kullanılan fabrikada iç çekimlerde yapıldığı bildirildi.bazı çekim sahneleri Kocaeli ilimizin Darıca ilçesinde de set kurulduğu belirtildi.