İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Akrep dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Star Tv Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Bomba oyuncu kadrosu ile şimdiden ekranların tozunu attıracak olan Akrep dizisinin konusu izleyiciler tarafından merak diliyor. Akrep dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi karakterlere hayat verecekler dizi sevdalıları merak edip, araştırıyorlar. Bu muhteşem yapım hangi ilimizin ,ilçesinde veya kasabasında çekiliyor, merak ediliyor.

11 Aralık 2020 Cuma 19:45
Akrep dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Star Tv Akrep dizisi nerede çekiliyor?
Takip Et:

11 Aralık 2020 Cuma akşamı Star Tv ekranlarında başlayacak olan iddialı bir yapım olacak Akrep  ile ilgili araştırmalar başladı. Birbirinden ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi konusu gereği ile oldukça ilgi çekiyor. Fragmanından görüldüğü üzere sürükleyici bir konuya sahip olmasından dolayı şimdiden merak edilen diziler arasında yerini aldı. Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy gibi deneyimli oyuncuları kadrosunda barındıran dizinin yönetmenliği Gökçen usta, senaryosunu ise Erkan Birgören yazıyor.

Akrep Dizisi Konusu Nedir?

Düşmanını zehirlemesinin yanı sıra kendisini de sokmayı başaran, ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşıyla karşı karşıya kalan iki kadının hikâyesini ele alıyor. Lanetin, ihanetin, anneliğin ve aşkın savaşıyla dolu bir ‘Akrep’ dövüşü, seyirciyi alışılagelmişin dışında bir hikâyenin içine sokuyor.

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı,kızının çocukları ve çok hoşlanmasa da kızının hatrına katlandığı damadı ile seneler içerisin de tınakları ile kazıyarak kurduğu mutlu,rahat,konforlu ve otorite ile  bir hayat yaşamaktadır. Bir gece aniden polisten gelen bir telefon ile ailedeki herkesin hayatı darmaduman olacaktır. Perihan hanımın Kızı Bena'nın cesedi bulunmuştur.Bu olaydan sonra Demir parmaklıklar arkasında,karşısında yeni genç bir avukata Perihan'ın rahat konforlu yaşamını niçin dağıttığını söyleyen Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise çok zor şartlar altında kendi çabasıyla bir mahalle kuaförü patronu olmuştur fakat Perihan'ın tüm yaşadıklarına sahip olmanın çabasındadır.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evinde ve hayatlarında adeta bomba etkisi yaratan Ferda, Perihan'ın kendi öz kızı, damadının ise sevgilisidir! Daha 1 yaşında bir bebek iken bıraktığı kızı şuan  ailesini dağıtan kişi olarak karşısında durmaktadır! Ferda'yı parmaklıklar arkasından çıkarmak için onu dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin mutlu aile yaşantısını  dağıtması an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AKREP OYUNCU KADROSU

Dizinin usta oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı yapımın genç oyunculardan oluşan kadrosunda Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bu iddialı yapım İstanbul ilimizin, Beykoz ilçesinde çekimleri dewam ediyor, bazı çekim sahneleri İstanbul'da Büyükçekmece gölünde yapılıyor. Beykoz ilçesin de bulunan eski bir kundura fabrikasında bir film platosu olarak kullanılan fabrikada iç çekimlerde yapıldığı bildirildi.bazı çekim sahneleri Kocaeli ilimizin Darıca ilçesinde de set kurulduğu belirtildi.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkrepDizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisindeki Hüseyin karakteri kimdir?
Akrep dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Star Tv Akrep dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Akrep dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlandı?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 11 Aralık 2020 Cuma Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi yer aldığı dizi ve film yapımları
Ramo dizisine katılan Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mazhar karakteri kimdir?
Akrep dizisi Akrep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ayla filmi nerede çekildi? Ayla gerçek hikaye mi? Ayla filmi konusu ve oyuncuları
Hizmetçiler dizisi 2. tanıtım fragmanı yayınlandı!
Halkbank 50 bin TL düşük faizli emekli ihtiyaç kredisi kampanyası başvuru şartları ve detayları
Konut hesabı uygulaması ile ilk kez ev alacaklara 25 bin TL'lik devlet desteği
İyot'un insan vücuduna inanılmaz etkileri!
Altın ne olur, yükseliş sürer mi? 9 Temmuz Perşembe günün uzman altın yorumları ve tahminleri
Sağlık Bakanı Koca 11 Aralık 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 11 Aralık 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Arka Sokaklar dizisi Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hercai dizisi Füsun’u kim canlandırıyor? Ayşegül Günay'ın biyografisi
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul yer aldığı dizi ve film yapımları
Yüz felci nedir, nasıl ve neden olur? Yüz felci geçer mi, kaç günde geçer?
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.