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Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerden tam not alan yeni dizi Akrep’in konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

13 Aralık 2020 Pazar 20:47
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
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Star TV’nin yeni dizisi Akrep ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin ilk bölümü çok beğenilirken izleyiciler Akrep dizinin yeni bölüm yayın tarihini, konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı.

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim’in yer aldığı dizide bu isimlere Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Star TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20:00’de yayınlanan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Akrep dizisi konusu nedir?

İki kadının geçmişte yaşadıkları ve bu yaşanmışlıkların etkisinin devam ettiği süreç anlatılıyor. İhanet, aşk ve annelik duygusunun ön planda olduğu dizide Perihan kızı ve torunlarını rahat bir yaşam sürmeleri için yıllar içerisinde kurduğu rahat ve lüks hayatın içerisinde savunuyor. Ancak bu ailenin mutlu hayatı küçük kızları Bena’nın öldürülmesiyle son bulur.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:47
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AkrepDiziStar Tv
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