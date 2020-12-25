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Akrep dizisi izlendi mi? Akrep beğenildi mi, dizi devam eder mi?

Türkiye basınında yankı uyandıran Akrep dizisi izlendi mi? Akrep beğenildi mi, dizi devam eder mi? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Akrep dizisi izlendi mi? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 21:45
Akrep dizisi izlendi mi? Akrep beğenildi mi, dizi devam eder mi?
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Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep Dizisi 11 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluştu. Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar gibi dizilerle aynı gün ekranda olan dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl?

 

Birbirinden zorlu dizilerin rekabet halinde olduğu bu dönemde, Akrep dizisi de bu rekabetin içerisine katıldı. Kırmızı Oda dizisinin reytinglerin yükselmesi dizi için zorlu bir süreçten geçeceğinin göstergesi.

AKREP DİZİSİ İLK BÖLÜM REYTİNGLERİ

İlk bölümü ile 11 Aralık Cuma günü ekranlara gelen Akrep dizisi hızlı bir giriş yaptı. Başrollerinde Demet Akbağ, Ferda Evrim Alasya'nın bulunduğu dizinin ilk bölümünde anne-kız arasındaki uzun yıllardır var olan bir sıkıntı işleniyor. 

Dizi ilk bölümü ile reytinglerde total de 4.25 oranında bir puan alarak sıralama da 100 dizi-program içerisinde 13.sırada yer aldı.



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:45
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Anahtar Kelimeler:
CumaAkrepReytingDiziDemet Akbağ
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