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Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı nedir? Esila Umut nereli, yaşı kaç?

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı nedir? Esila Umut nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 11.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 20:06
Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı nedir? Esila Umut nereli, yaşı kaç?
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11 Aralık tarihinde ekranlarda olmaya hazırlanan Star TV’nin yeni dizisi Akrep’in oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide İpek karakterine kimin hayat verdiği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizide İpek karakterine Esila Umut hayat vermektedir.

Esila Umut Kimdir?

2001 yılında İzmir’de dünyaya gelen Esila Umut ilk olarak Sevdam Alabora dizisinde rol almıştır. Ardından Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile oyunculuk hayatına devam eden genç oyuncu son olarak Akrep dizisinde İpek karakterine hayat verecektir. Esila Umut’un ınstagram kullanıcı adı @esilaumut07’dir ve 32,5 bin takipçiye sahiptir?

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 20:06
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Anahtar Kelimeler:
EsilaumutIpekAkrep
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