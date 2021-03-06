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Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı ne? Esila Umut oynadığı diziler

Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı ne? Esila Umut oynadığı diziler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı ne? Esila Umut oynadığı diziler haberimize göz atarak Mart 5 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:40
Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı ne? Esila Umut oynadığı diziler
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11 Aralık tarihinde ekranlarda olmaya hazırlanan Star TV’nin yeni dizisi Akrep’in oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide İpek karakterine kimin hayat verdiği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizide İpek karakterine Esila Umut hayat vermektedir.

Esila Umut Kimdir?

2001 yılında İzmir’de dünyaya gelen Esila Umut ilk olarak Sevdam Alabora dizisinde rol almıştır. Ardından Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile oyunculuk hayatına devam eden genç oyuncu son olarak Akrep dizisinde İpek karakterine hayat verecektir. Esila Umut’un ınstagram kullanıcı adı @esilaumut07’dir ve 32,5 bin takipçiye sahiptir?

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:40
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Anahtar Kelimeler:
EsilaumutIpekAkrep
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