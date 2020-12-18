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Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı!

18 Aralık 2020 Cuma gününün önemli manşetlerinden Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı! haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı! haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

18 Aralık 2020 Cuma 20:06
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı!
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11 Aralık tarihinde ekranlarda olmaya hazırlanan Star TV’nin yeni dizisi Akrep’in oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide İpek karakterine kimin hayat verdiği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizide İpek karakterine Esila Umut hayat vermektedir.

Esila Umut Kimdir?

2001 yılında İzmir’de dünyaya gelen Esila Umut ilk olarak Sevdam Alabora dizisinde rol almıştır. Ardından Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile oyunculuk hayatına devam eden genç oyuncu son olarak Akrep dizisinde İpek karakterine hayat verecektir. Esila Umut’un ınstagram kullanıcı adı @esilaumut07’dir ve 32,5 bin takipçiye sahiptir?

 

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:06
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Anahtar Kelimeler:
EsilaumutIpekAkrep
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