Akrep dizisi İpek karakteri kimdir? Esila Umut hakkında bilgiler

11 Aralık tarihinde ekranlarda olmaya hazırlanan Star TV’nin yeni dizisi Akrep’in oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide İpek karakterine kimin hayat verdiği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizide İpek karakterine Esila Umut hayat vermektedir.

Esila Umut Kimdir?

2001 yılında İzmir’de dünyaya gelen Esila Umut ilk olarak Sevdam Alabora dizisinde rol almıştır. Ardından Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile oyunculuk hayatına devam eden genç oyuncu son olarak Akrep dizisinde İpek karakterine hayat verecektir. Esila Umut’un ınstagram kullanıcı adı @07’dir ve 32,5 bin takipçiye sahiptir?