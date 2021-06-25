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Akrep dizisi Hizmetçi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Akrep dizisi Hizmetçi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 25 Haziran 2021 tarihli haberimizde Akrep dizisi Hizmetçi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 20:00
Akrep dizisi Hizmetçi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV’nin yeni dizisi Akrep ekranlara hızlı bir giriş yaparak beğeni topladı. Dizinin oyuncu kadrosu sevilen ünlüler ile dolu. Başrollerinde Demet Akbağ, Ferda Evrim Alsya Aras Yusuf Çim gibi isimleri bulunduruyor.

Dizi, geçmişten kalan olayların iki kadın arasındaki savaşını anlatıyor. Dizi de ihanet, aşkın ve anneliğin savaşı yer alıyor. Dizinin anneannesi zorlu yollardan geçerek kendine konforlu bir hayat sunmuştur. Kızını, torunlarını seven fakat damadından haz etmeyen biridir. Hikaye de bir gece karakoldan bir telefon gelir ve herkesin hayatı değişir. Bu haber hayatlarına yeni insanlar dahil eder.

Ferda karakteri hak ettiği hayatı geri almak için olayların merkezine yerleşir. Ve hayatında önemli değişikliklere tanıklık eder.

Dizinin merak edilen karakteri ise Hacer adını taşıyan ve evin hizmetçisi olan kişidir.

Akrep dizisi hizmetçi Hacer rolünü kim oynuyor?

Dizide hizmetçi Hacer karakterine Demet Gül can veriyor. Oyuncu Demet Gül birçok proje de yer almış bir isim. Akrep dizisinde oynadığı Hacer rolü Ferda’ya en çok yardım eden kişi olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin ana teması Ferda ve Perihan’ın savaşından beslenmektedir. Ama bu ana karakterler dışında yan karakterlerin hikayesi de izleyicileri etkileyen şekilde oluşturulmuştur. Çekimlerine devam eden dizi her hafta Cuma günleri Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.


Son Güncelleme: 25.06.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
DemetakbağDemetGülStartvAkrep
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