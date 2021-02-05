İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Akrep dizisi Hizmetçi karakteri kimdir? Demet Gül'ün hayatı ve yer aldığı diziler

Cuma günü basında geniş bir yer bulan Akrep dizisi Hizmetçi karakteri kimdir? Demet Gül'ün hayatı ve yer aldığı diziler haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Akrep dizisi Hizmetçi karakteri kimdir? Demet Gül'ün hayatı ve yer aldığı diziler konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Şubat 5 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 20:00
Akrep dizisi Hizmetçi karakteri kimdir? Demet Gül'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Star TV’nin yeni dizisi Akrep ekranlara hızlı bir giriş yaparak beğeni topladı. Dizinin oyuncu kadrosu sevilen ünlüler ile dolu. Başrollerinde Demet Akbağ, Ferda Evrim Alsya Aras Yusuf Çim gibi isimleri bulunduruyor.

Dizi, geçmişten kalan olayların iki kadın arasındaki savaşını anlatıyor. Dizi de ihanet, aşkın ve anneliğin savaşı yer alıyor. Dizinin anneannesi zorlu yollardan geçerek kendine konforlu bir hayat sunmuştur. Kızını, torunlarını seven fakat damadından haz etmeyen biridir. Hikaye de bir gece karakoldan bir telefon gelir ve herkesin hayatı değişir. Bu haber hayatlarına yeni insanlar dahil eder.

Ferda karakteri hak ettiği hayatı geri almak için olayların merkezine yerleşir. Ve hayatında önemli değişikliklere tanıklık eder.

Dizinin merak edilen karakteri ise Hacer adını taşıyan ve evin hizmetçisi olan kişidir.

Akrep dizisi hizmetçi Hacer rolünü kim oynuyor?

Dizide hizmetçi Hacer karakterine Demet Gül can veriyor. Oyuncu Demet Gül birçok proje de yer almış bir isim. Akrep dizisinde oynadığı Hacer rolü Ferda’ya en çok yardım eden kişi olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin ana teması Ferda ve Perihan’ın savaşından beslenmektedir. Ama bu ana karakterler dışında yan karakterlerin hikayesi de izleyicileri etkileyen şekilde oluşturulmuştur. Çekimlerine devam eden dizi her hafta Cuma günleri Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DemetakbağDemetGülStartvAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin yaşı, boyu, sevgilisi
Akrep dizisi Hizmetçi karakteri kimdir? Demet Gül'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı Nergis kimdir? Büşra Develi hakkında bilgiler
Akrep dizisi Selma’yı kim canlandırıyor? Bestemsu Özdemir'in biyografisi
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı doğum tarihi
Son Yaz Eray kimdir? Yunus Narin hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizi çekim seti hangi ilde?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizisi konusu ve çekim yeri
Ev hanımı sigortası nedir? Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımı sigorta primi ne kadardır?
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Nisan Kuruluş Osman var mı, yok mu?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
Dul maaşı neden kesilir? Dul maaşı kesilme nedenleri
Sürücülerin kış ayları öncesinde alması gereken 10 hayati önlem
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
Son Yaz dizisinin Selim'i Ali Atay'ın hayat hikayesi!
Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Afet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Efsane Odağ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.