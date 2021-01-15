İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Akrep dizisi Hizmetçi (Demet Gül) kimdir?

Akrep dizisi Hizmetçi (Demet Gül) kimdir? haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 15 Ocak 2021 Cuma günü basına aktarılmaya devam ediyor. Akrep dizisi Hizmetçi (Demet Gül) kimdir? haberi güncel ayrıntılarını Ocak 15 Cuma günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 20:03
Akrep dizisi Hizmetçi (Demet Gül) kimdir?
Takip Et:

Star TV’nin yeni dizisi Akrep ekranlara hızlı bir giriş yaparak beğeni topladı. Dizinin oyuncu kadrosu sevilen ünlüler ile dolu. Başrollerinde Demet Akbağ, Ferda Evrim Alsya Aras Yusuf Çim gibi isimleri bulunduruyor.

Dizi, geçmişten kalan olayların iki kadın arasındaki savaşını anlatıyor. Dizi de ihanet, aşkın ve anneliğin savaşı yer alıyor. Dizinin anneannesi zorlu yollardan geçerek kendine konforlu bir hayat sunmuştur. Kızını, torunlarını seven fakat damadından haz etmeyen biridir. Hikaye de bir gece karakoldan bir telefon gelir ve herkesin hayatı değişir. Bu haber hayatlarına yeni insanlar dahil eder.

Ferda karakteri hak ettiği hayatı geri almak için olayların merkezine yerleşir. Ve hayatında önemli değişikliklere tanıklık eder.

Dizinin merak edilen karakteri ise Hacer adını taşıyan ve evin hizmetçisi olan kişidir.

Akrep dizisi hizmetçi Hacer rolünü kim oynuyor?

Dizide hizmetçi Hacer karakterine Demet Gül can veriyor. Oyuncu Demet Gül birçok proje de yer almış bir isim. Akrep dizisinde oynadığı Hacer rolü Ferda’ya en çok yardım eden kişi olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin ana teması Ferda ve Perihan’ın savaşından beslenmektedir. Ama bu ana karakterler dışında yan karakterlerin hikayesi de izleyicileri etkileyen şekilde oluşturulmuştur. Çekimlerine devam eden dizi her hafta Cuma günleri Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.



Son Güncelleme: 15.01.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DemetakbağDemetGülStartvAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Hizmetçi (Demet Gül) kimdir?
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Büşra Develi kimdir, nereli yaşı kaç?
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir nerelidir?
Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı dizisi çekim yeri
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
Son Yaz Naz karakterini kim canlandırıyor? Yasemin Yazıcı kimdir?
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin kimdir, nereli yaşı kaç?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim yerleri
Pamukkale travertenlerine nasıl gidilir?
Bal sirkesi nasıl yapılır? Bal sirkesi yapımı ve tarifi
MasterChef'e yeni katılan yarışmacı Selin Aydın Kimdir? Masterchef yarışmacı kadrosu kimlerden oluşmaktadır?
2019 Bekçi alımı sınavı geçmiş yıllarda çıkmış sorular! Bekçilik sınavına girecekler için sınav soruları
Liselere kayıtlar ne zaman başlayacak? 2019 Lise kayıt tarihleri
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gerçek adı ne? Gülçin Kültür Şahin oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Gerçek adı ne? Sevi Demirçivi oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisindeki Civan karakteri kimdir? Emre Törün nereli, yaşı kaç?
Akrep Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Ramo dizisine katılan Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mazhar karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Civan Güngör karakterini Emre Törün canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.