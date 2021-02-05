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Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül'ün yer aldığı diziler

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül'ün yer aldığı diziler konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 5 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül'ün yer aldığı diziler ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 20:11
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül'ün yer aldığı diziler
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Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak. Peki dizide Hacer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Demet Gül kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynamıştır? Sorularınızın cevapları için detaylar haberimizde…

Yeni başlayacak Akrep dizisi Hacer Karakteri (Demet Gül) kimdir)?

Akrep dizisinde Hacer karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Demet Gül, 19 Nisan 1982 yılında Almaya’da dünyaya gelmiş Otto- Falckenberg- Schule München Sahne Sanatları Performans bölümünden mezun olan oyuncumuzdur. Türkiye’de dizi hayatına 2014 yılında yayınlanan Ulan İstanbul dizisi ile Maşuka karakteriyle adım atmıştır. Demet Gül 2016 yılında ise Aşk Laftan Anlamaz dizisinde de ekran karşısına çıkmıştır. Aynı zamanda Kanal D ekranlarının soluksuz devam eden Arka Sokaklar dizisinde de 2018 yılında rol üstlendi. Aynı zamanda senaryo ve yapımcılık çalışmaları olan Demet Gül dizlerin yanı sıra sinema filmlerinde de rol üstleniyor.

Demet Gül’ün oynadığı dizi ve filmler

2011 - Almanya'ya Hoşgeldiniz (Fatma Yılmaz (Genç) (Sinema Filmi)

2013 - Einmal Hans mit scharfer Soße (Abla Coscun) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Maşuka) (TV Dizisi)

2014 - A Quintet (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 - 8 Saniye (Sevgi) (Sinema Filmi)

2015 - Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2016 - Vergesst mich nicht (Ramazan'ın Eşi)(TV Filmi)

2016 - Müthiş Bir Film (Sinema Filmi)

2016 - Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz (Tuval) (TV Dizisi)

2018- Arka Sokaklar

2020- Akrep ( Hacer)



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
SenaryoHacer KarakteriAkrepStar TvDiziDemet Gül
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