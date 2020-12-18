İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül'ün hayatı!

Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül'ün hayatı! hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 18.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 20:11
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül'ün hayatı!
Takip Et:

Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak. Peki dizide Hacer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Demet Gül kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynamıştır? Sorularınızın cevapları için detaylar haberimizde…

Yeni başlayacak Akrep dizisi Hacer Karakteri (Demet Gül) kimdir)?

Akrep dizisinde Hacer karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Demet Gül, 19 Nisan 1982 yılında Almaya’da dünyaya gelmiş Otto- Falckenberg- Schule München Sahne Sanatları Performans bölümünden mezun olan oyuncumuzdur. Türkiye’de dizi hayatına 2014 yılında yayınlanan Ulan İstanbul dizisi ile Maşuka karakteriyle adım atmıştır. Demet Gül 2016 yılında ise Aşk Laftan Anlamaz dizisinde de ekran karşısına çıkmıştır. Aynı zamanda Kanal D ekranlarının soluksuz devam eden Arka Sokaklar dizisinde de 2018 yılında rol üstlendi. Aynı zamanda senaryo ve yapımcılık çalışmaları olan Demet Gül dizlerin yanı sıra sinema filmlerinde de rol üstleniyor.

Demet Gül’ün oynadığı dizi ve filmler

2011 - Almanya'ya Hoşgeldiniz (Fatma Yılmaz (Genç) (Sinema Filmi)

2013 - Einmal Hans mit scharfer Soße (Abla Coscun) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Maşuka) (TV Dizisi)

2014 - A Quintet (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 - 8 Saniye (Sevgi) (Sinema Filmi)

2015 - Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2016 - Vergesst mich nicht (Ramazan'ın Eşi)(TV Filmi)

2016 - Müthiş Bir Film (Sinema Filmi)

2016 - Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz (Tuval) (TV Dizisi)

2018- Arka Sokaklar

2020- Akrep ( Hacer)



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SenaryoHacer KarakteriAkrepStar TvDiziDemet Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor
Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da
Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!

Popüler Haberler

Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül'ün hayatı!
WhatsApp Web' e görüntülü konuşma özelliği geliyor
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin yer aldığı dizi ve film yapımları
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir, nereli yaşı kaç?
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı!
Akrep dizisi Ece karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
Akrep Ferda karakterini kim canlandırıyor? Evrim Alasya kimdir?
Ramo Çilingir kimdir, gerçek adı ne?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Kadın dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Fox TV Kadın final bölümü ne zaman yayınlanacak, neden final yapıyor?
Hasta olan kişiye devletten maaş bağlanır mı? Hastalığa göre maaşlar ve süreleri
Astrolog Dinçer Güner Türkiye 2020 için neler dedi? Geçmiş tarihli bir röportajı gündem oldu
Büyük Felaket filminin konusu nedir? Deepwater Horizon filmi oyuncuları ve filmin konusu
HES Kodu SMS ve E-Devlet ile nasıl alınır?
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisinde Nadir Bey karakterine Sifu Salman Ataş hayat veriyor
Akrep dizisinin çekim yerleri neresi? Akrep çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli yaşı kaç?
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Ramo Taner kimdir? Bora Cengiz biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.