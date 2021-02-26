İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül yaşı ve oynadığı diziler

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 26 Şubat 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 20:12
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak. Peki dizide Hacer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Demet Gül kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynamıştır? Sorularınızın cevapları için detaylar haberimizde…

Yeni başlayacak Akrep dizisi Hacer Karakteri (Demet Gül) kimdir)?

Akrep dizisinde Hacer karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Demet Gül, 19 Nisan 1982 yılında Almaya’da dünyaya gelmiş Otto- Falckenberg- Schule München Sahne Sanatları Performans bölümünden mezun olan oyuncumuzdur. Türkiye’de dizi hayatına 2014 yılında yayınlanan Ulan İstanbul dizisi ile Maşuka karakteriyle adım atmıştır. Demet Gül 2016 yılında ise Aşk Laftan Anlamaz dizisinde de ekran karşısına çıkmıştır. Aynı zamanda Kanal D ekranlarının soluksuz devam eden Arka Sokaklar dizisinde de 2018 yılında rol üstlendi. Aynı zamanda senaryo ve yapımcılık çalışmaları olan Demet Gül dizlerin yanı sıra sinema filmlerinde de rol üstleniyor.

Demet Gül’ün oynadığı dizi ve filmler

2011 - Almanya'ya Hoşgeldiniz (Fatma Yılmaz (Genç) (Sinema Filmi)

2013 - Einmal Hans mit scharfer Soße (Abla Coscun) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Maşuka) (TV Dizisi)

2014 - A Quintet (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 - 8 Saniye (Sevgi) (Sinema Filmi)

2015 - Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2016 - Vergesst mich nicht (Ramazan'ın Eşi)(TV Filmi)

2016 - Müthiş Bir Film (Sinema Filmi)

2016 - Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz (Tuval) (TV Dizisi)

2018- Arka Sokaklar

2020- Akrep ( Hacer)



Son Güncelleme: 26.02.2021 20:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SenaryoHacer KarakteriAkrepStar TvDiziDemet Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?

Popüler Haberler

İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı konusu ve oyuncuları
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Güliz Aybay nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Öcal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu nerelidir?
Gönül Dağı Fikret kimdir? Ruhi Sarı gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı İsmet kimdir? Ali Toptaş biyografisi
Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Gönül Dağı devam eder mi?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir? Sabahattin Yakut'un hayatı!
Babil dizisi hangi diziden uyarlama? Star tv Babil dizisi konusu
Merve Çağıran'ın yeni dizisi ve oyuncu kadrosu!
Devlet'in durumu olmayan vatandaşlara sağladığı muhtaç aylığı nedir? Başvuru nasıl yapılır?
İstanbul’daki TOKİ evleri nerede yapılacak? İstanbul TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?
2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşları ne kadar olacak?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ecem Özkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan nerelidir?
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri Kimdir? Cihat Süvarioğlu dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisinde Ağıtçı Hüseyin karakterini Erdal Cindoruk canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.