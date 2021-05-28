İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül kimdir, nereli yaşı kaç?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mayıs 28 Cuma tarihli haberimizde Akrep dizisi Hacer kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 20:11
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak. Peki dizide Hacer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Demet Gül kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynamıştır? Sorularınızın cevapları için detaylar haberimizde…

Yeni başlayacak Akrep dizisi Hacer Karakteri (Demet Gül) kimdir)?

Akrep dizisinde Hacer karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Demet Gül, 19 Nisan 1982 yılında Almaya’da dünyaya gelmiş Otto- Falckenberg- Schule München Sahne Sanatları Performans bölümünden mezun olan oyuncumuzdur. Türkiye’de dizi hayatına 2014 yılında yayınlanan Ulan İstanbul dizisi ile Maşuka karakteriyle adım atmıştır. Demet Gül 2016 yılında ise Aşk Laftan Anlamaz dizisinde de ekran karşısına çıkmıştır. Aynı zamanda Kanal D ekranlarının soluksuz devam eden Arka Sokaklar dizisinde de 2018 yılında rol üstlendi. Aynı zamanda senaryo ve yapımcılık çalışmaları olan Demet Gül dizlerin yanı sıra sinema filmlerinde de rol üstleniyor.

Demet Gül’ün oynadığı dizi ve filmler

2011 - Almanya'ya Hoşgeldiniz (Fatma Yılmaz (Genç) (Sinema Filmi)

2013 - Einmal Hans mit scharfer Soße (Abla Coscun) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Maşuka) (TV Dizisi)

2014 - A Quintet (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 - 8 Saniye (Sevgi) (Sinema Filmi)

2015 - Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2016 - Vergesst mich nicht (Ramazan'ın Eşi)(TV Filmi)

2016 - Müthiş Bir Film (Sinema Filmi)

2016 - Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz (Tuval) (TV Dizisi)

2018- Arka Sokaklar

2020- Akrep ( Hacer)


Son Güncelleme: 28.05.2021 20:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SenaryoHacer KarakteriAkrepStar TvDiziDemet Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?

Popüler Haberler

Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül kimdir, nereli yaşı kaç?
Akrep dizisine katılan Müge Su Şahin kimdir? Merve karakteri kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan) kimdir?
Akrep dizisindeki İpek karakteri kimdir?
Akrep dizi oyuncusu Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz hakkında bilgiler
Akrep dizisi Perihan karakteri kimdir? Demet Akbağ kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisindeki Sefer karakteri kimdir? Yiğit Özşener nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yaşı ve oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Selen Domaç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akrep Ferda karakterini kim canlandırıyor? Evrim Alasya kimdir?
Sol Yanım dizisi Serra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Yağız kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Anneler 152. bölüm izle 25 Mayıs Salı son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
2021 yılı bankaların işyeri kredisi için güncel faiz oranları ve kredi başvuru şartları
2021 Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihleri
Kuruluş Osman 61. Bölüm Fragmanı – 2 Haziran 2021 Çarşamba
Son Yaz dizisinin çekildiği yer neresi? Son Yaz dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
TV8 Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Akrep Selma kimdir? Bestemsu Özdemir gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı dizisi çekim yeri
Son Yaz dizisi Canan karakteri kimdir? Funda Eryiğit kimdir, nereli, kaç yaşında?
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.