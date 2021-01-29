Akrep dizisi gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Star Tv'de yayınlanan Akrep dizisinin değişen yayın tarihi merak konusu oldu. Seyirciler tarafından Akrep yeni bölüm ne zaman, yayın günü ne zaman gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Akrep dizisi ve yeni yayın günü ile ilgili detaylar..

Star Tv'nin dikkat çeken dizisi Akrep, oyuncu kadrosunda başarılı oyuncular Demet Akbağ, Yusuf Çim , Bekir Aksoy'a yer veriyor. Dizinin başrol isimlerinden olan Evrim Alasya Kırmızı Oda Meliha karakteri ile biliniyordu. Akrep dizisi Cuma günleri ekranlarda yer alıyordu. Peki dizinin yeni yayın günü ne zaman, işte detaylar...

Akrep dizisinin yayın günü neden değişti?

Akpre dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda?

Star Tv'nin sevilen dizisi Akrep'in neden yayın gününün değiştiği merak konusu oldu. Dizinin neden yayın gününün değiştinin nedeni ise belli oldu. Star Tv'nin yeni dizi olan Seni Çok Bekledim dizinin yayın gününü Cuma gününe koyuldu. Bu durumda Akrep dizisi eski günü Cuma'dan yeni yayın günü olan Perşembe gününe çekildi. Ayrıca bu değişiklik ile birlikte Sol Yanım dizisinin de yayın günü değişti.

Star Tv yaptığı açıklamada Akrep dizisinin yeni gününü bu haftadan itibaren Perşembe günleri saat 20.00'da ekranlarda olacağını belirtti.

Akrep tekrar bölümleri ne zaman?

Akrep yeni bölümünü izleyemeyenler için tekrar bölümleri ile yayınlanıyor. Star Tv'nin intenet sistesi ve Youtube kanalı üzerinden ve Star Tv'nin yayın akışında tekrar bölümlerini izleyebilirsiniz.