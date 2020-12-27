Akrep dizisi final mi yapacak? Reytingler düşük

Geçtiğimiz günlerde Star TV’ de ekranlara gelmiş Akrep dizisi beğenilerek izlenmiştir. Dizinin final yapacağına dair bazı duyumlar alınmıştır. bu haberlerin ardından seyirci meraka düştü.

Dizi kaç bölüm sürecek?

Başarılı oyuncu kadrosu ile Cuma akşamları ekrana gelen dizi hakkında bazı söylentiler ortaya çıktı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim gibi oyuncuların yer aldığı dizi rakip dizilere reyting konusunda kendini ispatlayamadı. Dizide bölüm stoğu yapılmıştır fakat istenen oranlar yakalanamazsa dizi yayından kaldırılacak.

Dizi yeni sezonda da olacak mı?

Dizinin yapımcısı İrfan Şahin olup türü dramdır. Dizi istediği başarıyı sağlarsa yeni sezonda yerini alacak. Mevcut durumunu korursa 12-13 bölüm sonra yayından kaldırılacaktır.

Dizi ne zaman bitecek?

11 Aralık Cuma akşamı seyircisiyle buluşan Akrep, Babil dizisi gibi yayından kaldırılabilir. Reyting sonuçlarında ilk 10 arasına giremez ise dizi final yapacak.