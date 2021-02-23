Akrep dizisi final mi yapacak?

Star TV ekranların yeni dizisi Akrep 2021 yılıyla birlikte ekranlara geldi. 1441 Production tarafından hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu oldukça dikkat çekmişti.

Başrollerinde Evrim Alasya ve Demet Akbağ’ın yer aldığı dizide bu iki ismin yanı sıra Bekir Aksoy, Başak Daşman, Yusuf Çim, Beril Pozam, Esila Umut, Demet Gül, Ahsen Türkyılmaz gibi sevilen isimlerde yer alıyor.

Akrep final yapacak mı?

Akrep dizinin güçlü oyuncu kadrosuna rağmen son bölümlerde istenilen reytingleri almadığı ve bu nedenleyapabileceği iddia edildi.

Akrep dizisinin son bölümlerde reytinglerde istediği sonuçları alamamasının ardından dizinin final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından dizinin takipçileri final yapılmaması için mesajlar ve paylaşımlara bulundu.

Yapımcı şirket veya Star TV’den dizinin final yapacağına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Akrep dizisinin final iddiaları gerçeği yansıtmıyor.