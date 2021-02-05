İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı!

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı! haberine dair en sıcak ayrıntılar 05.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 20:03
Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı!
Takip Et:

Akrep Dizisindeki Fikret Karakterini Kim Canlandırıyor? Bekir Aksoy Kimdir?

Herkes Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Akrep dizisinin Fikret karakterinin kim olduğunu merakla araştırıyor.

Akrep dizisinin başrolünde Demet Akbağ’ın olduğu dizi ilk bölümlerini seyircileriyle buluşturdu. Dizi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerek reyting yarışında rakiplerine zorluk yaşatacak gibi duruyor.

Dizideki karakterlerin kendilerine ait has bir hikayesi, geçmişi ve sırları bulunuyor. Akrep dizisinin en dikkat çeken karakteri ise Fikret karakteridir.

Fikret karakteri usta oyuncu Bekir Aksoy tarafından canlandırılıyor. Fikret karakteri dizinin olay örgüsünde çok önemli bir yerde duruyor. Ve bazı konularda da kilit isim olma özelliğini taşıyor.

Fikret karakteri Bena(Başak Daşman) ile evli bir karakter olarak ekranlara geliyor. Ancak aynı zamanda dizinin ana karakteri olan Ferda(Evrim Alasya) ile yasak bir aşk yaşamaktadır.

Ferda ile olan ilişkisinin yanı sıra evliliğinde ve evliliğinin vermiş olduğu lüks hayatından da geri kalmak istemiyor. Bundan dolayı kendi iç dünyasıyla beraber hayatında da çelişkiler yaşıyor.

Fikret karakteri dizide yaptığı şeylerden dolayı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle de kadın izleyicilerin büyük tepkilerine neden oluyor.

Fikret karakteri ilerleyen bölümlerde yapacağı şeylerden dolayı çok fazla tepki alacağa benziyor. Genellikle Fikret gibi dizi karakterleri kadın izleyiciler tarafından pekte sevilmiyor.

Ferda ile yaşadığı yasak aşk ile ve aynı anda korumaya çalışması Fikret’in bazı şeylerden vazgeçemeyen birisi olduğunu gösteriyor. Fikret’in ilerleyen bölümlerde yapacağı seçimler ise herkes tarafından merakla bekleniyor.

Bekir Aksoy Kimdir?

Herkes Akrep dizisi karakteri olan Fikret’i canlandıran isim olan Bekir Aksoy’un kim olduğunu merakla araştırıyor.

Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Oyuncu 52 yaşında olmasına rağmen halen genç göstermektedir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde almıştır.

İlk tiyatro rolü ise Damdaki Kemancı olmuştur. Yıllar boyunca yeteneğini kullanarak, pek çok tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde rol almıştır.

Bekir Aksoy Hangi Dizilerde Oynadı?

1993 yılında TRT’de yayınlanan Yaz Evi dizisiyle dizi hayatına atıldı. Çiçek Taksi, Doktorlar, Böyle Mi Olacaktı, Türk Malı ve Yahşi Cazibe dizileri, Bekir Aksoy’un rol aldığı diğer reyting rekortmeni diziler arasında yer almıştır.

Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi, Abdülhamit Düşerken, Bir Demet Yerli Film adlı yapımlar da sanatçının rol aldığı filmler arasında yer almaktadır.

Bekir Aksoy Evli Mi?

Herkesin merak ettiği konular arasında da yakışıklı ve yetenekli oyuncu Bekir Aksoy’un medeni durumudur.

Bekir Aksoy özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih etmektedir.

Hayatında toplam 2 evlilik yapan oyuncunun ilk eşi Seda Çevuşoğlu olmuştur. Seda Çavuşoğlu’yla 2013 yılında evlenmiş ve 2019 yılında boşanmıştır.

Bekir Aksoy ikinci evliliğini 2019 yılında oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile yapmıştır.

Oyuncunun her iki evliliğinden 1 çocuğu vardır. Toplamda 2 çocuk babasıdır.

Oyuncunun gerçek adı ise Bekir Sıtkı Aksoy’dur. 52 yaşında olan oyuncunun boyu 1.87 cm kilosu ise 80’dir. Bekir Askoy’un burcu ise Balık burcudur.



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bekir Aksoy HayatıDemet AkbağStar TvDiziAkrepAkrep Dizisi Fikret KarakteriBekir Aksoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı!
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Deniz hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim Kadir kimdir? Özcan Deniz gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akrep dizisi Berna karakterini kim canlandırıyor? Başak Daşman biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever yaşı ve oynadığı diziler
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam yer aldığı dizi ve film yapımları
Seni Çok Bekledim dizisinin Mihre'si Lila Gürmen'in hayat hikayesi!
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Şehsuvar Aktaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Fox TV Dostumun Dünyası programı formatı ve sunucusu
ŞOK 26 Ağustos - 1 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
E Nabız'a tahil sonuçları ne zaman yansır? Enabız ile tahlil sonuçları görüntüleme işlemleri
0,79 oranla konut kredisi kullandıran bankalar hangileridir?
Ayrılık ile ilgili sözler ve mesajlar 2021
Kırmızı oda dizisinde rol alan Melisa Sözen (Alya) dizide neden yok? Diziden ayrıldı mı?
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Hizmetçi karakteri kimdir? Demet Gül'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterini Baran Can Eraslan canlandırıyor
Hercai dizisine katılan Doğan Bayraktar kimdir? Aslan Aslanbey karakteri kimdir?
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.