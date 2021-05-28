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Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy kimdir, nereli yaşı kaç? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 28.05.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 20:03
Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy kimdir, nereli yaşı kaç?
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Akrep Dizisindeki Fikret Karakterini Kim Canlandırıyor? Bekir Aksoy Kimdir?

Herkes Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Akrep dizisinin Fikret karakterinin kim olduğunu merakla araştırıyor.

Akrep dizisinin başrolünde Demet Akbağ’ın olduğu dizi ilk bölümlerini seyircileriyle buluşturdu. Dizi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerek reyting yarışında rakiplerine zorluk yaşatacak gibi duruyor.

Dizideki karakterlerin kendilerine ait has bir hikayesi, geçmişi ve sırları bulunuyor. Akrep dizisinin en dikkat çeken karakteri ise Fikret karakteridir.

Fikret karakteri usta oyuncu Bekir Aksoy tarafından canlandırılıyor. Fikret karakteri dizinin olay örgüsünde çok önemli bir yerde duruyor. Ve bazı konularda da kilit isim olma özelliğini taşıyor.

Fikret karakteri Bena(Başak Daşman) ile evli bir karakter olarak ekranlara geliyor. Ancak aynı zamanda dizinin ana karakteri olan Ferda(Evrim Alasya) ile yasak bir aşk yaşamaktadır.

Ferda ile olan ilişkisinin yanı sıra evliliğinde ve evliliğinin vermiş olduğu lüks hayatından da geri kalmak istemiyor. Bundan dolayı kendi iç dünyasıyla beraber hayatında da çelişkiler yaşıyor.

Fikret karakteri dizide yaptığı şeylerden dolayı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle de kadın izleyicilerin büyük tepkilerine neden oluyor.

Fikret karakteri ilerleyen bölümlerde yapacağı şeylerden dolayı çok fazla tepki alacağa benziyor. Genellikle Fikret gibi dizi karakterleri kadın izleyiciler tarafından pekte sevilmiyor.

Ferda ile yaşadığı yasak aşk ile ve aynı anda korumaya çalışması Fikret’in bazı şeylerden vazgeçemeyen birisi olduğunu gösteriyor. Fikret’in ilerleyen bölümlerde yapacağı seçimler ise herkes tarafından merakla bekleniyor.

Bekir Aksoy Kimdir?

Herkes Akrep dizisi karakteri olan Fikret’i canlandıran isim olan Bekir Aksoy’un kim olduğunu merakla araştırıyor.

Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Oyuncu 52 yaşında olmasına rağmen halen genç göstermektedir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde almıştır.

İlk tiyatro rolü ise Damdaki Kemancı olmuştur. Yıllar boyunca yeteneğini kullanarak, pek çok tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde rol almıştır.

Bekir Aksoy Hangi Dizilerde Oynadı?

1993 yılında TRT’de yayınlanan Yaz Evi dizisiyle dizi hayatına atıldı. Çiçek Taksi, Doktorlar, Böyle Mi Olacaktı, Türk Malı ve Yahşi Cazibe dizileri, Bekir Aksoy’un rol aldığı diğer reyting rekortmeni diziler arasında yer almıştır.

Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi, Abdülhamit Düşerken, Bir Demet Yerli Film adlı yapımlar da sanatçının rol aldığı filmler arasında yer almaktadır.

Bekir Aksoy Evli Mi?

Herkesin merak ettiği konular arasında da yakışıklı ve yetenekli oyuncu Bekir Aksoy’un medeni durumudur.

Bekir Aksoy özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih etmektedir.

Hayatında toplam 2 evlilik yapan oyuncunun ilk eşi Seda Çevuşoğlu olmuştur. Seda Çavuşoğlu’yla 2013 yılında evlenmiş ve 2019 yılında boşanmıştır.

Bekir Aksoy ikinci evliliğini 2019 yılında oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile yapmıştır.

Oyuncunun her iki evliliğinden 1 çocuğu vardır. Toplamda 2 çocuk babasıdır.

Oyuncunun gerçek adı ise Bekir Sıtkı Aksoy’dur. 52 yaşında olan oyuncunun boyu 1.87 cm kilosu ise 80’dir. Bekir Askoy’un burcu ise Balık burcudur.


Son Güncelleme: 28.05.2021 20:03
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Bekir Aksoy HayatıDemet AkbağStar TvDiziAkrepAkrep Dizisi Fikret KarakteriBekir Aksoy
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