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Akrep dizisi Ferda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Akrep dizisi Ferda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni ayrıntılarını 15.01.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 20:08
Akrep dizisi Ferda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Akrep

dizisi 1441 Productions yapımı yeni soluk bir proje! Yönetmeliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören’ in yazdığı dizinin başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya bulunuyor. Star tv ekralarında yayınlanan dizinin Ferda karakterini Evrim alasya canlandırıyor.

Ferda karakteri oldukça hırslı ve kötücül yanı barındıran bir karakterdir. İntikam almak onun için değerlidir ve bu uğurda her şeyi yapmayı göze alabilir. Başkalarına acımaz ve yolundan vazgeçmez.

Peki Evrim Alasya kim?

Akrep diisinden önce Kırmızı Oda, Koca Koca Yalanlar, Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe, Vicdan, Gönül çelen, Gece Sesleri, Ihlamurlar Altında, Bir İstanbul Masalı gibi birçok sevilen dizide oyunculuk yapmıştır.

1979’ da İzmir’de doğan Evrim Alasya Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı İzmir Mezunu.

Özel hayatına dair bir bilgi bulunmayan oyuncu yeteneğiyle anılıyor.



Son Güncelleme: 15.01.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
AkrepEvrimalasyaStartvDemetakbağ
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