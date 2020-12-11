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Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 11 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 11.12.2020 20:05
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Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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