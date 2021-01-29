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Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ne? Ahsen Türkyılmaz oynadığı diziler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ne? Ahsen Türkyılmaz oynadığı diziler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 29.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ne? Ahsen Türkyılmaz oynadığı diziler
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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