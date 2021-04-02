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Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın yer aldığı diziler

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın yer aldığı diziler hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 2 Nisan günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Akrep dizisi Ece kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

02 Nisan 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın yer aldığı diziler
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 02.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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